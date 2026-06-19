Goetz – Ed. Glénat

Goetz est un one-shot, un récit de science-fiction haletant, de ‘Fane et Didier Cassegrain, paru aux éditions Glénat, en mai 2026. Un album puissant qui interroge sur le colonialisme, la bêtise, la répétition des erreurs, le progrès, la révolte, la liberté, le respect…

La plupart des hommes accusent les dieux. Ils disent que leurs maux viennent des dieux. Mais ils aggravent seuls leur destinée par leur démence. Les êtres humains avaient ainsi, parmi les galaxies, délaissé leur monde exsangue. Ils étaient persuadés d’avoir appris, ainsi ils posèrent le pied sur un nouveau monde, pour un nouveau départ. De la Terre, ils apportèrent le meilleur et le pire de ce qu’ils sont capables par leur nature. En effet, les hommes n’apprennent rien de leurs erreurs. Pourtant, leur civilisation était grande, tout comme leurs puissantes avancées. Mais leur foi restait unique et aveugle… Ainsi, leur histoire se répétait, et lorsque leur faim et leur soif furent assouvies, ils désirèrent autre chose. L’être humain commença à coloniser le petit monde d’Elda Galdae, où la vie exulte autant que la mort. Un monde encore jeune et vierge, que les dieux venaient de faire naître !

La bande dessinée propose un récit de science-fiction ambitieux qui interroge avec force les mécanismes de domination, de conquête et de pouvoir. Sur une planète colonisée par les derniers représentants de l’humanité, les promesses d’un nouveau départ laissent rapidement place à l’exploitation et à la violence. Au centre de cette fresque se dresse Goetz, guerrier redoutable dont le parcours oscille entre brutalité, remise en question et quête de sens. L’intrigue refuse toute opposition simpliste entre héros et ennemis, préférant explorer les zones grises de la nature humaine ainsi que les ambiguïtés du progrès imposé. Le mélange entre fantasy, science-fiction et dimension mystique apporte une profondeur particulière à l’album. Le dessin de Didier Cassegrain impressionne par son énergie, ses compositions spectaculaires et la richesse de son univers visuel. Une œuvre dense, sombre et captivante, qui résonne avec de nombreuses problématiques contemporaines.

Goetz est un récit complet et dense, de science-fiction, des éditions Glénat. Un album qui science-fiction, fantasy et réflexion, sur la conquête, le pouvoir et les rapports de domination. À travers le parcours d’un guerrier complexe, le récit explore les ambiguïtés de la nature humaine sans opposer clairement le bien et le mal, offre une lecture captivante.

Un album à retrouver aussi sur Amazon