Orgueil et Préjugés – Aventures romanesques – Éditions Jungle

Les pérégrinations des cinq filles Bennet, toutes à la recherche du Prince charmant à marier, poussées par leur mère ! Mais il faudra mettre de côté son Orgueil et ses Préjugés, pour trouver LE bon parti de la haute société de l’Angleterre Géorgienne !!!

L’adaptation du roman à succès éponyme de Jane Austen, mis en images par Tara Spruit et racontée par Claudia Kühn.

Un récit que l’on a plaisir à retrouver au format roman graphique chez Jungle Éditions depuis le 17 octobre 24.(+12)

Le décor :

1813 – Près de Londres…

En cette soirée de printemps, Mrs Bennet ne peut contenir ses nerfs !! Un jeune homme de bonne famille vient de louer pour une somme conséquente, l’imposante bâtisse voisine : Netherfield. Quelle aubaine !! Elle va peut-être pouvoir marier une de ses cinq filles à cet homme respectable. Car, en cette fin du 18e siècle, dans l’Angleterre Géorgienne, les femmes de la « bonne société » ont une basse condition.

Rien de mieux qu’une union pour pouvoir s’élever socialement !!

Et c’est lorsqu’un bal est donné, quelques jours plus tard à Meryton, que tout le monde va enfin savoir à quoi ressemble ce Mr Bingley. Père s’est empressé de l’inviter.

Les filles, qui sont allées en ville, pressées par Mère, pour se trouver une toilette convenable, et attirante, furètent, tandis que le bal bat son plein.

Pendant que Lizzy Bennet rappelle tout de même à sa sœur Jane, même si sa beauté n’est plus à prouver, qu’il lui faudra épouser un homme riche : qu’il soit beau ou laid !!!! Mère n’a qu’un mot à la bouche : « Est-ce que Mr Bingley est arrivé ? »

Quand soudain, ​tous les regards se tournent vers la porte d’entrée. Deux jeunes hommes, à la carrure agréable, entrent dans la pièce où tout le monde danse. C’est Mr Bingley, blond, élégant et heureusement doté d’une certaine beauté. Mais qui est son arrogant accompagnateur ?….

Le point sur le roman graphique :

Le chef d’œuvre de Jane Austen prend vie sous nos yeux, grâce aux graphismes délicats et historiques de Tara Spruit. Les visages sont si fins, que l’on a même du mal quelquefois à distinguer la différence entre les filles Bennet.

Le découpage se fait par saisons, pour pouvoir mieux condenser chaque passage principal du roman. Claudia Kühn accentue le côté « romantico-historique », et met en avant cette « critique sociale » avant garde, avec plusieurs clins d’œil du roman original.

La saga littéraire d’Orgueil et Préjugés n’a plus de secrets pour ceux qui ont pu bénéficier de sa lecture, ou qui ont vu une des multiples adaptations télévisées ou cinématographiques. Ce roman graphique, publié aux Éditions Jungle, devient alors un moyen de faire découvrir aux plus jeunes, une œuvre d’anthologie. L’ambiance « Angleterre Géorgienne » passe par la vision de l’illustratrice, pour les décors et les vêtements. Ainsi que pour ces situations « cocasses » (gênantes) auxquelles les femmes/filles étaient confrontées à l’époque !!!

La conclusion :

Bienvenue à l’époque où les femmes ne pouvaient s’en sortir qu’en épousant un homme de la haute bourgeoisie !!! Orgueil et Préjugés continue de nous faire doucement ricaner d’une époque bien révolue. La douceur des traits de l’illustratrice, et le maintien « romance/comédie/tragédie » de la scénariste permet de nous faire redécouvrir sous une forme brillante et élégante, ce chef-d’œuvre. Tout en nous rappelant que cette Jane était plus que tout « avant-garde ».

Un récit romantique plein de rebondissements, à découvrir ou redécouvrir aux Éditions Jungle.