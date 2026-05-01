Héros et héroïnes d’aujourd’hui – Guy de Larigaudie et Marie Curie

Guy de Larigaudie et Marie Curie sont deux nouveaux titres de la collection Héros et héroïnes d’aujourd’hui, des éditions Plein vent, parus en mars 2026. Des romans, pour les jeunes lecteurs à partir de 10 ans, qui invitent à découvrir des personnages qui ont marqué l’histoire par leur détermination, leur courage, leur vision et leur engagement.

Marie-Thérèse appelle son frère et lui demande de les attendre. Guy n’écoute pas, car lorsqu’il est lancé sur son poney, rien n’existe plus. Sa sœur, moins expérimentée, n’arrive pas à tenir la course et peine loin derrière. Guy continue de s’élancer à toute vitesse sur le chemin forestier. Le sol et les arbres sont recouverts de neige. Guy sent le vent frais de l’hiver, il se sent heureux. Le garçon remonte au grand galop l’allée qui mène à la maison familiale, située dans le village de Saint-Martin-de-Ribérac.

Marya effleura du bout des doigts les lettres peintes en noir sur la malle : M.S., Marya Sklodowska. Une hésitation persistante ralentit le geste. Une dent mordilla nerveusement le pouce, tandis qu’une question insistante finit par franchir les lèvres dans un murmure inquiet : une telle décision semblait-elle vraiment raisonnable ? Bronia laissa échapper un soupir agacé et rejeta sur ses genoux la couverture de laine en cours de pliage. Une protestation vive éclata aussitôt, appuyée sur le surnom affectueux, Mania. Une certitude s’imposa dans la voix de l’aînée. Un départ vers Paris représentait une évidence répétée depuis des semaines, une chance à saisir.

Les romans documentaires proposent deux portraits inspirants ancrés dans l’histoire et l’engagement. Le premier volume consacré à Guy de Larigaudie met en lumière une jeunesse animée par le goût de l’aventure, nourrie par le scoutisme et les voyages à travers le monde, entre Périgord, Pacifique et Asie. Le récit valorise des idéaux de service, d’amitié et de dépassement de soi à travers une narration vivante et accessible. Le second ouvrage dédié à Marie Curie. Il souligne un parcours scientifique exemplaire marqué par la rigueur, la persévérance et un engagement total au service de la recherche. Les deux livres séduisent par une approche pédagogique claire, une écriture fluide et une volonté affirmée de transmettre des valeurs fortes, à travers des récits haletants et documentés. Ce choix de figures historiques complémentaires offre une lecture enrichissante et stimulante pour les jeunes lecteurs. Des annexes viennent compléter les faits, entre cartes et lexique.

Guy de Larigaudie et Marie Curie sont eux nouveaux romans jeunesse, de la collection Héros et héroïnes d’aujourd’hui, des éditions Plein vent. Deux livres romancés mais très documentés, qui invitent à découvrir des destins haletants. Des héros et héroïnes inspirants, entre aventure et science, pour ces deux ouvrages.

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