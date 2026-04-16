Apéro party à l’air fryer – Ed. Larousse

Apéro party à l’air fryer est un ouvrage culinaire, qui propose 150 recettes croustillantes et gourmandes, paru aux éditions Larousse, en mars 2026. Un livre qui suggère un bon nombre de recettes, entre crackers, chips, brochettes, mini-croissants, boulettes, beignets, buns…

Le livre débute avec un sommaire très complet, qui propose des bouchées très gourmandes, des fingers food qui craquent, du healthy, des saveurs du monde… Mais avant de retrouver les recettes, des infos sont données sur l’air fryer, afin de pouvoir l’utiliser correctement. Les sauces, au nombre de onze, trouvent leur en avant-première pour accompagner certaines bouchées à suivre. Ainsi, le livre commence par des recettes très gourmandes et des pains hérisson à se partager ! Les recettes suivantes sont fondantes, avec une base de fromage, que la plupart des gourmands adorent savourer. Des billes, des cubes, des bombs, des bâtonnets, entre autres, sont à retrouver et à confectionner.

L’ouvrage propose une approche conviviale et accessible de l’apéritif moderne grâce à 150 recettes simples, rapides et gourmandes, pensées pour une cuisson légère avec peu ou pas d’huile. La variété des préparations, entre croustillant, fondant et bouchées savoureuses, healthy, salé, sucré, saveurs du monde, permet de composer facilement un apéritif complet et généreux, adapté à toutes les envies. Chaque recette précise clairement le temps de préparation, de cuisson et, si nécessaire, de repos, ainsi que le nombre de parts, offrant un cadre pratique et rassurant. Les étapes, bien définies et structurées, garantissent une réalisation fluide, même pour un usage quotidien. Quelques photographies alléchantes et gourmandes viennent compléter le livre, pour des idées de mises en place. L’ensemble se distingue par une grande clarté et une organisation efficace, idéale pour réussir des moments gourmands sans complexité.

Apéro party à l’air fryer est un ouvrage culinaire gourmand et très complet, des éditions Larousse. Un livre qui propose 150 recettes variées, rapides et faciles à faire, pour des apéritifs conviviaux et sains, avec très peu ou pas d’huile. Des recettes sont gourmandes, fondantes, croustillantes, salées, sucrées…

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