Kids on the slope – Ed. Mangetsu

Kids on the slope débute avec ce premier volume, paru aux éditions Mangetsu, en mars 2026. Un manga de Yuki Kodama à redécouvrir dans cette nouvelle édition. Une œuvre proposant un josei vibrant autour du jazz dans le Japon des années 1960, sur fond de bouleversements sociaux.

Nishimi monte une côte pour aller au lycée. Le jeune homme se demande qui a eu l’idée stupide de construire un lycée en haut d’une côte. Cela ne l’enchante pas quand il se dit que tous les matins, il va devoir monter cette pente essoufflé comme pas possible. Cela lui donne la nausée. En cours, un professeur présente le nouvel élève, qui vient d’emménager dans leur ville. Nishimi vient tout droit de Yokosuka, qui n’est pas à côté ! Après ces présentations, le jeune élève va rejoindre sa place. Il est habitué à changer de classe, il n’a pas de stress en vue. Il sait comment tout cela se passe, il n’attend rien des autres. Autour de lui, en classe, les bavardages se font nombreux, sur son dos. Un élève lui adresse la parole, lui demandant s’il a déjà fait son choix de club. Il lui suggère la radio amateur…

Le manga propose une immersion dans le Japon des années 1960 à travers une histoire centrée sur la découverte du jazz et les liens humains. Kaoru Nishimi, élève brillant mais anxieux, change une nouvelle fois d’établissement et s’isole facilement. Une rencontre décisive avec Sentarô, camarade impulsif au tempérament opposé, transforme son quotidien et ouvre une nouvelle perspective. Ritsuko, amie proche de Sentarô, complète ce trio marqué par des personnalités contrastées et attachantes. La musique devient un espace d’expression, de liberté et d’apprentissage collectif. Les relations évoluent progressivement, révélant des fragilités, des élans de solidarité et des moments d’humour. L’ambiance nostalgique restitue une époque en mutation, entre codes sociaux rigides et aspirations nouvelles. Le dessin, sobre et expressif, accompagne efficacement les émotions et les scènes musicales. Une entrée en matière sensible, rythmée et prometteuse, annonçant une évolution riche des personnages et de leurs parcours musicaux.

Kids on the slope est une série, des éditions Mangetsu qui débute avec ce volume 1. Il offre une plongée dans le Japon des années 1960, à travers la découverte du jazz et la rencontre de trois adolescents aux caractères contrastés. Kaoru Nishimi voit son quotidien transformé par l’amitié de Sentarô et de Ritsuko, et la découverte du jazz.

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