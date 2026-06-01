Elliot au collège – Réseaux et sentiments – Ed. PKJ

La série Elliot au collège se poursuit avec l’adaptation de la bande dessinée de Théo Grosjean, en roman jeunesse, aux éditions PKJ. Réseaux et sentiments est le deuxième tome de la série, paru en avril 2026, où l’on retrouve Elliot en 5ème, où le jeune garçon se voit propulser dans le clan des populaires malgré lui…

Elliot aborde son entrée en cinquième avec un mélange d’espoir et d’appréhension. Durant son année de sixième, il a beaucoup appris sur lui-même et sur les autres, notamment en découvrant que ses angoisses prenaient la forme d’une étrange créature beige à quatre pattes munie d’antennes. Après avoir cru être le seul à la voir, il a compris que la situation était plus complexe. Cette première année de collège lui a permis de se faire des amis, mais aussi quelques ennemis, tout en traversant de nombreuses difficultés. Alors qu’il marche vers l’établissement pour cette nouvelle rentrée, une sensation de déjà-vu s’impose. Les mêmes peurs refont surface lorsqu’il imagine les élèves réunis derrière les grilles, prêts à l’observer ou à le juger. En apercevant le portail, les souvenirs de sa rentrée en sixième reviennent avec force, même si l’espoir d’une année meilleure demeure présent.

Ce deuxième tome poursuit avec énergie et justesse le parcours d’Elliot au collège. Après une année de sixième mouvementée, l’adolescent fait son entrée en cinquième avec toujours la présence envahissante de sa Boule d’angoisse, incarnation amusante et parfois embarrassante de ses peurs. Une vidéo publiée par Hari sur les réseaux sociaux propulse soudainement Elliot sous les projecteurs du collège, lui offrant une popularité inattendue. Ce changement de statut transforme progressivement son comportement et nourrit une confiance nouvelle qui l’encourage à se rapprocher d’Églantine, elle-même confrontée à ses propres inquiétudes. Toutefois, cette notoriété soudaine s’accompagne de dérives, entre excès d’assurance, maladresses et éloignement des véritables amis. Le récit explore avec finesse les thèmes de l’anxiété, de l’amitié, de l’image de soi et de l’influence des réseaux sociaux. L’ensemble mêle humour, émotions et situations très actuelles, tout en proposant une réflexion pertinente sur les conséquences de la recherche de popularité à l’adolescence.

Réseaux et sentiments est le deuxième tome de la série Elliot au collège, adapté de la bande dessinée du même nom. Un roman jeunesse, des éditions PKJ, qui aborde, à travers le parcours d’un ado angoissé, l’amitié, l’anxiété, la popularité, les émotions…

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