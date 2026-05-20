Petites Histoires de France : l’Histoire comme vous ne l’avez jamais lue

Petites Histoires de France revisite la grande Histoire avec humour, anecdotes insolites et faits méconnus. Un ouvrage signé Renaud Thomazo qui promet une plongée passionnante dans les coulisses parfois étonnantes du passé français.

Petites Histoires de France de Renaud Thomazo publié chez Larousse

Petites Histoires de France : les anecdotes historiques qui rendent enfin l’Histoire passionnante

L’Histoire de France peut parfois sembler sérieuse. Très sérieuse même. Pourtant, derrière les grandes batailles, les rois et les révolutions, se cachent aussi des histoires improbables, des décisions absurdes, des mariages étonnants et des scènes totalement inattendues.

C’est exactement ce que propose Petites Histoires de France, le nouvel ouvrage publié chez Larousse. À travers une multitude d’anecdotes croustillantes, l’auteur Renaud Thomazo dépoussière le récit national avec un ton vivant et accessible.

Des rois maladroits aux révolutions ratées, en passant par des morts improbables ou des bons mots savoureux, le livre rappelle une chose essentielle : l’Histoire est aussi faite de petits détails parfois totalement fous.

présentation de quelques pages de Petites Histoires de France de Renaud Thomazo publié chez Larousse

Infos pratiques

Titre : Petites Histoires de Franceeditions

Auteur : Renaud Thomazo

Editions Éditions Larousse

Date de parution Mercredi 3 juin 2026

Format : Broché de 224 pages

Prix : 14,99 €

 ISBN : 9782036094543

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✨ Est-ce que ça vaut le coup de lire Petites Histoires de France ?

Oui, clairement. Ce livre réussit un pari souvent compliqué : rendre l’Histoire à la fois drôle, vivante et passionnante. On apprend énormément sans jamais avoir l’impression d’être dans un cours. Les anecdotes s’enchaînent vite et donnent envie d’en découvrir toujours plus.

👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour les amateurs d’Histoire bien sûr, mais aussi pour les lecteurs curieux, les fans d’anecdotes insolites et tous ceux qui aiment les livres faciles à lire. Même les adolescents pourraient accrocher grâce au ton très accessible.

⏳ Durée / rythme

Le format est très fluide. Les chapitres courts permettent une lecture rapide et agréable. On peut facilement lire quelques anecdotes puis reprendre plus tard sans perdre le fil.

⭐ Points forts / faibles

Points forts :
• Ton vivant et accessible
• Anecdotes vraiment surprenantes
• Lecture rapide et addictive
• Idéal pour apprendre autrement

Points faibles :
• Les passionnés d’Histoire très académique pourraient vouloir davantage de profondeur
• Certains récits donnent envie d’être développés davantage

🎯 Verdict clair

Un excellent livre de vulgarisation historique. Ludique, malin et rempli de surprises. Une lecture parfaite pour redécouvrir l’Histoire de France autrement.

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