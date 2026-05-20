Petites Histoires de France : l’Histoire comme vous ne l’avez jamais lue

Petites Histoires de France : les anecdotes historiques qui rendent enfin l’Histoire passionnante

L’Histoire de France peut parfois sembler sérieuse. Très sérieuse même. Pourtant, derrière les grandes batailles, les rois et les révolutions, se cachent aussi des histoires improbables, des décisions absurdes, des mariages étonnants et des scènes totalement inattendues.

C’est exactement ce que propose Petites Histoires de France, le nouvel ouvrage publié chez Larousse. À travers une multitude d’anecdotes croustillantes, l’auteur Renaud Thomazo dépoussière le récit national avec un ton vivant et accessible.

Des rois maladroits aux révolutions ratées, en passant par des morts improbables ou des bons mots savoureux, le livre rappelle une chose essentielle : l’Histoire est aussi faite de petits détails parfois totalement fous.

Infos pratiques

Titre : Petites Histoires de Franceeditions

Auteur : Renaud Thomazo

Editions Éditions Larousse

Date de parution Mercredi 3 juin 2026

Format : Broché de 224 pages

Prix : 14,99 €

ISBN : 9782036094543