Luminous – Ed. de la Gouttière

Luminous est une bande dessinée onirique sans texte, de Guillem Marí, parue aux éditions de la Gouttière, en mai 2026. Un album poétique, pour tout public, qui sera interprété différemment, selon les vécus et sensibilités de chacun et chacun. Un voyage qui offre une balade contemplative, pleine d’espoir et de surprise.

Le monde est terne et gris. Il y a la fumée, les centrales et les usines. Les cheminées des maisons crachent aussi leurs fumées épaisses, tout près de l’école. Les élèves sortent des classes et se retrouvent dans la cour terne et grise. Au milieu de ces bambins gris, une jeune fille est colorée. Color est seule, avec un visage triste et fermé. Elle va s’asseoir sur un banc, recroquevillée, et observe ses camarades. Dans la cour, terne et grise, des enfants sont seuls, d’autres se bousculent… La fumée environnante, des usines et des maisons semblent faire tousser un enfant. Il a une quinte de toux. Une jeune fille, non loin de lui, arrive pour lui frotter le dos et s’assurer que tout va bien. Mais le garçon ne veut pas d’aide, et s’éloigne. Ils possèdent tous les deux, le temps d’un instant, comme une aura lumineuse, qui les enveloppe.

Le récit déploie une aventure poétique et sensorielle portée par une héroïne attachante évoluant dans un univers marqué par la grisaille et la solitude. La jeune Color, différente des autres enfants grâce à sa perception des couleurs et des émotions, traverse un passage mystérieux vers un monde foisonnant de lumière, de nature et de créatures fascinantes. Les illustrations délicates et expressives occupent ici une place essentielle, donnant naissance à une bande dessinée muette où chaque regard, chaque décor et chaque nuance transmettent des émotions profondes. Le contraste entre les tons sombres du quotidien et les paysages éclatants renforce la portée symbolique de cette quête intérieure tournée vers la découverte de soi, l’acceptation des émotions et l’ouverture aux autres. La bande dessinée séduit également par son atmosphère contemplative et bienveillante, accessible aussi bien aux jeunes lecteurs qu’aux adultes sensibles aux récits visuels.

Luminous est un bel album sans texte, des éditions de la Gouttière, qui offre un récit contemplatif. L’ensemble compose une œuvre immersive, lumineuse et touchante, portée par une grande douceur artistique. L’imaginaire, l’émerveillement de l’enfance, la bienveillance, l’acceptation de soi et l’espoir sont au cœur de l’album.

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