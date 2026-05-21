Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle est un album jeunesse, de Coralie Crus et Lionel Tarchala, paru en avril 2026, aux éditions Glénat jeunesse. Une ode à la solidarité et à la résilience, face aux éléments naturels, qui offre un récit lumineux et plein d’espoir.

Juché au sommet d’une falaise, le Petit Phare du bout du Monde veille fièrement sur les côtes et le village avec son allure rayée rouge et blanc. Chaque jour, Augustine, sa gardienne, entretient avec soin ses rouages, sa lentille et sa lumière afin qu’il continue de guider les habitants. Mais le temps passe et la vieille dame ne parvient plus à s’occuper seule de cet immense compagnon. Elle décide alors de chercher un remplaçant parmi les villageois. Samson, le coiffeur, refuse aussitôt, persuadé qu’il est impossible de cumuler les deux métiers. Augustine tente ensuite sa chance auprès de Sophia, l’institutrice débordée par ses cahiers et ses élèves. Là encore, la proposition échoue. Malgré ces refus successifs, la gardienne poursuit sa quête avec détermination afin de trouver la personne capable de prendre soin du phare et de préserver sa lumière essentielle au village.

Le livre jeunesse propose une aventure tendre et lumineuse portée par une écriture riche et accessible aux jeunes lecteurs. Le récit entraîne dans un univers marin plein de poésie où l’amitié, la solidarité et l’entraide occupent une place essentielle face à une nature déchaînée. La montée des eaux et la tempête, sujets parfois inquiétants, trouvent ici un traitement délicat et rassurant, pensé à hauteur d’enfant. Les illustrations, pleines de détails amusants et colorés, renforcent l’immersion dans cet album au format vertical original rappelant la silhouette élancée d’un phare. L’ensemble dégage une énergie joyeuse et réconfortante qui célèbre le vivre-ensemble et la résilience collective. La narration rythmée maintient l’attention du début à la fin tout en offrant plusieurs niveaux de lecture. L’album constitue également un excellent support pour aborder les émotions, la coopération et l’univers de la mer.

Le jour où le petit phare du bout du monde brava la tempête du siècle est un album jeunesse joyeux et rassurant, des éditions Glénat jeunesse. Une ode à la solidarité et à la résilience, portée par sa gardienne et les habitants du village, face à la montée des eaux.

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