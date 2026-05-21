Mother parasite – Tome 5 – Ed. Mangetsu

Mother parasite se poursuit avec ce cinquième tome intitulé Haine, paru aux éditions Mangetsu, en avril 2026. Un manga de Sato Hirohisa, pour public averti, qui invite à retrouver Ryôta, aux urgences, entre deux mères, une tension grandissante et un féroce combat à venir…

Madame Nakamura crie le nom de Ryôta. Elle hurle, tentant de réveiller le jeune garçon au sol. Elle s’essouffle, affirmant que l’ambulance va bientôt arriver, qu’il faut tenir encore un peu ! Ryôta a été poignardé au ventre, il y a du sang, et le garçon ne bouge pas. Madame Nakamura lui interdit de mourir et essaie de comprimer la plaie autour du couteau. Mais il semblerait que l’hémorragie continue. Elle retire le premier linge. Elle enlève son pull, pour continuer à faire pression autour de la plaie. Madame Nakamura panique, elle ne sait pas ce qu’elle est censée faire ! Elle pense au bouche-à-bouche, au massage cardiaque… Elle pense aussi à l’ambulance qui tarde à arriver, et se demande pourquoi ça traîne autant… Madame Nakamura met une main sur le visage du jeune garçon. Elle espère qu’il ouvre les yeux. Elle se rend compte qu’il est glacé.

Ce cinquième tome poursuit son exploration glaçante des relations toxiques et des manipulations psychologiques avec une intensité grandissante. Le récit reprend après les événements dramatiques du volume précédent et installe immédiatement une atmosphère lourde de suspicion, de culpabilité et de faux-semblants. Les tensions éclatent autant entre les enfants qu’entre leurs mères, chacune cherchant à protéger son propre équilibre au détriment des autres. Le manga entretient habilement le doute grâce à une mise en scène oppressante où les regards, les silences et les expressions des visages deviennent plus éloquents que les dialogues. Le personnage de Ryôta fascine autant qu’il inquiète par sa capacité à manipuler son entourage et à brouiller les frontières entre victime et bourreau. Hirohisa Satô développe ainsi un thriller psychologique dérangeant qui questionne la monstruosité humaine et la fragilité des apparences sociales. Le suspense constant et les révélations troublantes donnent à ce volume une efficacité particulièrement marquante.

Haine est le cinquième tome de la série pour public averti Mother parasite, des éditions Mangetsu. Un manga aussi captivant que dérangeant, qui offre à suivre Ryôta qui s’est fait accidentellement poignarder et deux mères qui lui font face, sous le choc et prêtes à tout pour protéger leur enfant.

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