Bride of Ignat – Tome 1 – Éditions Taïfu Comics

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Premier tome d’un boys love fantasy aussi sensuel que mélancolique. Bride of Ignat nous entraîne dans un univers enneigé où humains et dragons partagent un passé marqué par la haine et le sacrifice. Disponible depuis le 24 avril 2026 aux Éditions Taifu Comics.

Ce titre signé Mori Moyori s’adresse à un public averti (+18) et surprend par la douceur qui se dégage de son récit autant que par l’intensité de ses émotions !

Jadis, les dragons vivaient en paix avec les hommes. Mais la cupidité des hommes provoqua leur chute, jusqu’à pousser la dernière créature survivante à la colère après la mort de sa compagne. Depuis, un étrange rituel perdure. Tous les vingt ans, une offrande humaine est envoyée dans la montagne afin d’apaiser le dragon. Cette année, c’est Rita qui a été choisi. Rejeté depuis l’enfance à cause de marques lumineuses sur sa peau. Considéré comme maudit par les habitants du village, le jeune homme accepte son destin sans protester… persuadé qu’il ne manquera à personne…

Le décor

Un paysage enseveli sous la neige…

Juché sur son bouquetin de Sibérie, Rita progresse lentement vers la montagne du dragon. Le froid mord sa peau tandis que ses pensées dérivent vers sa mère, disparue vingt ans plus tôt après avoir elle aussi été sacrifiée. Malgré la peur et l’épuisement, il continue d’avancer. Vêtu d’une magnifique parure de mariage qu’il a confectionnée lui-même avec minutie.

Au fil de son ascension, une question finit pourtant par s’imposer : « et si les dragons avaient disparu depuis longtemps ? » Personne n’en a vu depuis des générations. Mais rebrousser chemin est impossible. Le rituel interdit tout retour, sous peine d’attirer la colère de la créature sur le village entier. Alors que le froid finit par avoir raison de lui, Rita aperçoit une silhouette avant de perdre connaissance. Un homme immense au regard étonnamment doux…

À son réveil, il découvre une grotte chauffée par un feu, des fourrures déposées sur lui. Et cet étrange inconnu qui semble veiller sur lui avec attention….

Le point sur le manga

Avec Bride of Ignat, Mori Moyori retrouve ce qui faisait déjà la force de Touching Your Night : la rencontre entre deux êtres opposés, cabossés par leur solitude, mais capables de se comprendre instinctivement. D’un côté, Rita, jeune homme rejeté pour sa différence. Passionné de couture et écrasé par les superstitions du village. De l’autre, un homme imposant, presque intimidant. Dont la puissance contraste avec une fragilité plus discrète.

Le récit joue constamment sur cette dualité entre apparence et sensibilité. Rita paraît frêle, mais possède une détermination remarquable. Tandis que son mystérieux sauveur dégage une douceur inattendue derrière sa carrure impressionnante. Une dynamique qui donne immédiatement beaucoup de tendresse aux échanges entre les deux protagonistes.

Graphiquement, Mori Moyori signe des planches d’une grande élégance dans ce premier tome publié aux Éditions Taïfu Comics. Les traits sont fins, délicats, presque cotonneux. L’érotisme s’installe naturellement dans les regards, les gestes et la proximité des corps sans jamais tomber dans l’excès. Même les paysages enneigés dégagent quelque chose de feutré et poétique, renforçant cette ambiance fantasy mélancolique qui enveloppe tout le manga.

Conclusion

Bride of Ignat est une lecture étonnamment touchante, portée par deux personnages que tout semble opposer mais que la solitude rapproche immédiatement. Derrière son aspect fantasy et sa romance boys love, le manga parle surtout du rejet, de la différence et de ce besoin universel d’être accepté pour ce que l’on est réellement.

Moi qui ne suis pourtant pas particulièrement adepte de ce type de lecture, j’ai été complètement emportée par la douceur du récit, la beauté du dessin et cette sensualité omniprésente qui traverse chaque scène. Un premier tome, chez Taïfu Comics, à la fois dramatique, tendre et profondément humain, qui confirme une nouvelle fois toute la sensibilité de Mori Moyori.