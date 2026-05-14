Diable pâle … et pour quelques Winchester de plus – Ed. Le Lombard

Diable pâle est une nouvelle série des éditions Le Lombard, qui débute avec ce premier tome intitulé … et pour quelques Winchester de plus, paru en avril 2026. Une bande dessinée de Vincent Brugeas et Nicolas Siner, qui offre un western dont les codes sont quelque peu bousculés, puisque c’est un homme blanc adopté par les Apaches qui en est le héros.

En Arizona, dans les environs de Tucson, cinq bandits s’échappent d’une bourgade, avec dans leurs sacs des billets. Sur leurs chevaux, ils font feu pour tenter de couvrir leur fuite. Derrière eux, le shérif et ses hommes n’hésitent pas non plus à tirer. Une course poursuite débute et les coups de feu résonnent. Finn se fait tirer dessus, dans le dos. Bud qui voit son camarade tombé aimerait faire demi-tour. Mais un des bandits lui fait remarquer qu’ils ne peuvent plus rien pour lui ! Derrière, le chérif ne veut pas que les bandits atteignent les collines, pour se cacher. Il ordonne de tirer, de les abattre. Mais dans les hauteurs, deux personnes attendent avec leurs fusils. Des tirs font tomber les hommes du shérif. Devant, les bandits peuvent prendre la fuite plus tranquillement. Ils sont bientôt rejoints par les deux tireurs.

Ce premier tome propose un western nerveux, poussiéreux et particulièrement immersif. Taglito, visage pâle élevé parmi les Apaches, traverse un territoire brutal entre trafics, manipulations et règlements de comptes afin d’obtenir des armes pour une tribu menacée par l’expansion des colons. Chaque scène renforce une tension permanente autour des mensonges, des identités changeantes et des alliances fragiles. L’intrigue avance rapidement grâce à une galerie de personnages marquants. Il y a Truth, partenaire redoutable, et un shérif davantage préoccupé par le pouvoir que par la justice. Vincent Brugeas détourne efficacement les codes classiques du western avec une approche plus ambiguë et plus moderne du conflit entre pionniers et peuples autochtones. Nicolas Siner accompagne parfaitement cette atmosphère. Le dessin est réaliste, des décors détaillés et des couleurs chaudes qui évoquent constamment la poudre, la poussière et la violence des grands espaces. Une bande dessinée prometteuse pour une série ambitieuse, à suivre.

Diable pâle … et pour quelques Winchester de plus est le premier tome d’une nouvelle série prometteuse des éditions Le Lombard. Un western revisité, qui invite à suivre un visage pâle parmi les Apaches, profitant de ces doubles identités pour aider à sa façon sa famille de cœur. Les personnages y sont vite attachants, avec une mission qui tient à cœur et des rebondissements efficaces, promettant une suite toute aussi captivante.

Un album à retrouver également sur Amazon