Sahashi et les créatures fantastiques – Tome 2 – Éditions Glénat Manga

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Ce second tome poursuit cette parenthèse douce et poétique, entre onirisme et folklore japonais, tout en approfondissant le destin singulier de ce jeune garçon. Une œuvre à retrouver depuis le 6 mai 2026 aux Éditions Glénat Manga.(+10)

Sahashi est un petit garçon qui s’interroge sur ses origines. Sur Terre, son quotidien semble banal… jusqu’au jour où il recueille un simple poussin. Très vite, celui-ci révèle sa véritable nature : un phénix majestueux, qui devient son compagnon de route dans un monde où humains et créatures fantastiques cohabitent. Tanuki, esprits et êtres étranges croisent alors son chemin, et, au fil de ses rencontres, Sahashi s’approche peu à peu d’une vérité plus profonde sur lui-même…

Le décor

Un fragment d’étoile posé sur la table…

Karaage, le phénix, observe avec curiosité ce mystérieux « caillou » posé sur le bureau de son jeune maître. Sahashi a tout juste le temps de le récupérer avant que l’oiseau ne tente de l’avaler. Mais pourquoi vouloir manger ce fragment d’étoile ? Son grand-père lui explique alors que certains oiseaux utilisent des cailloux dans leur gésier pour broyer leur nourriture. Soucieux de préserver son précieux trésor, Sahashi part en quête de pierres pour satisfaire son compagnon.

C’est en chemin qu’il croise Sahoji, un camarade de classe passionné de géologie. Tous deux cherchent des pierres… mais pas pour les mêmes raisons. Sahoji, lui, les destine aux enfers ! Selon une vieille croyance transmise par son grand-père, un étang situé dans son jardin mènerait directement au monde des morts. Là-bas erreraient les enfants disparus avant leurs parents, condamnés à empiler des pierres sans fin. Pour les aider, Sahoji en ramasse lui aussi et les jette dans l’étang, comme un geste de compassion.

Une rencontre troublante, à l’image de ce tome, où l’étrangeté se mêle sans cesse à la tendresse… et où Sahashi commence enfin à entrevoir la vérité sur ses origines !!!

Pour accéder aux premières pages , cliquez >>ICI<<

Le point sur le manga

Avec ce second tome, Niko Miura poursuit l’exploration de son univers peuplé de créatures fantastiques, en ancrant toujours plus son récit dans le quotidien de Sahashi. Phénix, sirène, tanuki, garçon-serpent ou encore jumeaux de cirque : chaque rencontre enrichit ce monde où le merveilleux s’invite naturellement dans la réalité.

Mais derrière cette galerie de personnages attachants, le récit gagne en profondeur. La singularité de Sahashi ne se limite pas à ses transformations ou à son lien avec les créatures : elle touche à quelque chose de plus intime, de plus existentiel. Et l’œuvre bascule subtilement dans ce second tome publié aux Éditions Glénat Manga.

Le mangaka développe un univers imprégné de symbolique stellaire et de folklore japonais, tout en insufflant une grande bienveillance dans les interactions entre ses personnages. La différence n’est jamais rejetée, elle est accueillie, comprise, presque évidente. Une douceur rare, qui contraste avec les thématiques plus lourdes qui affleurent peu à peu.

Chaque fin de chapitre propose d’ailleurs un éclairage sur les créatures rencontrées, leurs origines et leur signification, permettant au lecteur de s’immerger pleinement dans cet imaginaire riche et délicat.

Graphiquement, le trait reste fin, expressif, avec cette capacité à faire cohabiter mignon et étrange dans une même case. Les visages doux et les formes rondes masquent parfois une réalité plus sombre, renforçant ce décalage émotionnel !

Conclusion

Ce second tome de Sahashi et les créatures fantastiques marque un tournant. Derrière son apparente douceur, le récit s’assombrit progressivement pour aborder des thèmes profonds comme la mort et l’au-delà !

Niko Miura signe ici une œuvre plus fragile, qui évolue au fil de la lecture dans ce second tome publié aux Éditions Glénat Manga. Ce qui semblait au départ être une fable poétique et douce, se transforme par une symbolique forte et une émotion contenue ! Une série qui charme par sa tendresse, mais qui laisse aussi une empreinte plus troublante une fois refermée !