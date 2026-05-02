Je t’aime de tout mon cœur – Ed. Larousse jeunesse

Je t’aime de tout mon cœur est un album jeunesse, de la collection Mes premières histoires, des éditions Larousse jeunesse, paru en mars 2026. Un ouvrage plein de tendresse, d’Eleanor Parkin et Jake Biggin, qui rend un bel hommage à ces doudous. Des objets transitionnels qui rassurent et accompagnent les tout-petits…

Devant sa fenêtre, un enfant regarde dehors et tient fermement son doudou dans ses bras. Il promet que lundi, s’il pleut, ils resteront tous les deux. Ils pourront ainsi se raconter des histoires pendant des heures… Et qu’importent le gris et le mauvais temps dehors, puisque son doudou met du soleil dans son cœur ! Mardi, si le beau temps revient, alors l’enfant et la peluche sortiront au jardin… Entre deux nuages, ils pourront s’asseoir dans l’herbe et regarder l’arc-en-ciel peindre l’horizon de ses sept couleurs. Mercredi, les deux compères construiront une cabane sous les draps. Dans la maison, ils feront un tipi secret rien que pour eux deux !

L’album jeunesse propose une parenthèse douce et poétique autour du lien précieux entre un enfant et son doudou, véritable objet transitionnel du quotidien. Le récit suit une semaine qui s’écoule comme une seule journée, rythmée par des moments partagés, des jeux complices et des promesses rassurantes. Il installe une répétition apaisante au fil des jours. Il créé une musicalité agréable qui accompagne la lecture et capte l’attention des plus jeunes lecteurs. L’enfant évolue dans un univers empreint d’imaginaire, où le doudou devient confident, partenaire d’aventure et source de réconfort. L’ensemble dégage une grande tendresse, portée par un texte simple et touchant. L’illustration, réalisée dans des tons pastel, séduit par un trait rond et délicat qui renforce la douceur de l’histoire et enveloppe chaque scène d’une atmosphère chaleureuse et sécurisante.

Je t’aime de tout mon cœur est un album jeunesse, des éditions Larousse jeunesse, qui rend hommage au lien tendre entre un enfant et son doudou. Le récit déroule une semaine rythmée par des jeux complices, des promesses et de l’imaginaire. L’histoire et le dessin offrent une atmosphère rassurante et poétique.

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