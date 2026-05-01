Pierre-Emmanuel Barré : un come-back surprenant

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2032, Pierre-Emmanuel Barré est devenu un comique has-been. Il veut retrouver son image d’islamo-gauchiste credibility qui a fait son succès. Mais les temps ont changé, l’humour politiquement incorrect est passé de mode.

Le Bataclan bruisse d’une impatience bon enfant. Sur scène, l’écran d’un téléphone indique : samedi 18 avril 2032. Les fans de Pierre-Emmanuel Barré risquent d’être déconcertés. Car le come-back tant attendu va les mener vers une introspection citoyenne.

Pierre-Emmanuel Barré prend à contre-pied ses admirateurs et détracteurs. C’est culotté et jouissif à la fois. Un hara-kiri dystopique subversif qui nous questionne sur le rôle du comique polémiste. Place à un futur asphyxié par le bon-mot qui buzz, et une auto-censure bienveillante.

Pierre-Emmanuel Barré propose un come-back à la Black Mirror. Le voir s’essayer au stand-up est un véritable cauchemar hilarant, mais également inquiétant. Tel un bouffon qui se moque de sa cour, il prend un malin plaisir à détruire son piédestal de porte-parole contestataire. Car la liberté d’expression de demain n’est pas uniquement entre ses mains.

Pierre-Emmanuel Barré : come-back

Du 14 au 16 mai et du 29 au 31 octobre 2026 au Bataclan, et en tournée dans toute la France.