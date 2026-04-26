Auguste Renoir – Ed. Larousse

Auguste Renoir est un ouvrage complet et intéressant, des éditions Larousse, paru en mars 2026. Un livre qui offre un panorama inédit pour découvrir l’œuvre d’Auguste Renoir, entre sa vie passionnante, sa carrière prolifique et ses chefs-d’œuvre.

Le livre débute avec un sommaire complet, ainsi qu’un avant-propos, qui revient brièvement sur le peintre. Pierre-Auguste Renoir appartient à un siècle marqué par une profonde révolution artistique en France. Issu de l’artisanat parisien, ce peintre se distingue très tôt par une ambition discrète et une grande modestie. Les débuts s’effectuent aux côtés de futurs maîtres tels qu’Alfred Sisley, Camille Pissarro et Claude Monet, figures majeures de l’impressionnisme naissant. Contrairement à certains contemporains au caractère affirmé, Renoir adopte une posture humble, proche de l’ouvrier appliqué. Le parcours reste semé d’obstacles, notamment face aux refus répétés du Salon officiel. L’engagement dans le mouvement impressionniste s’accompagne néanmoins d’une identité artistique singulière, portée par l’évocation lumineuse de la bohème, des femmes, des enfants et d’une joie de vivre sensible.

Consacré à Auguste Renoir, l’ouvrage propose une immersion riche et structurée dans la vie et l’œuvre du maître impressionniste. La première partie retrace avec clarté le parcours personnel, depuis l’enfance jusqu’aux années de formation, en mettant en lumière des débuts difficiles et déterminants. L’influence du cercle artistique et des rencontres y apparaît essentielle dans l’évolution du style et de la sensibilité picturale. La progression vers la maturité artistique se dévoile ainsi de manière fluide et documentée. La seconde partie offre un panorama visuel particulièrement séduisant, grâce à une sélection variée de toiles emblématiques, mettant en valeur la maîtrise de la lumière et le goût pour la figure humaine. L’ensemble, richement illustré, permet de mieux comprendre une œuvre guidée par la recherche constante d’une peinture tournée vers le bonheur et la beauté.

Auguste Renoir est un beau livre, de Johann Protais et Éloi Rousseau, paru aux éditions Larousse. Un ouvrage complet qui offre à découvrir l’artiste et ses œuvres, permettant de mieux comprendre les influences, la vie passionnante, la carrière du peintre, les œuvres…

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