Personne – Ed. Dargaud

Personne est un one-shot, un thriller spatial, de Philippe Pelaez et Guénaël Grabowski, paru aux éditions Dargaud, en mars 2026. Une bande dessinée bien construite qui invite à suivre Daniel Nikto qui s’apprête à embarquer dans un vaisseau spatial pour une mission préparée depuis dix années…

Sur une autre planète, un homme et une jeune fille enlèvent leur combinaison pour aller se baigner… Alors que tout semble paisible et les deux personnes heureuses, un homme se réveille en criant. Daniel vient de faire encore ce même cauchemar… 62 jours avant le départ pour la mission Europa, Daniel ne sait pas quoi penser de cet étrange rêve qui le réveille en sursaut. Eva, sa femme, semble distante. Elle pense que son mari devrait profiter de ces derniers jours pour profiter de leur fille, avant de partir pour cette mission. En effet, Daniel doit partir pour deux ans sur une lune de Jupiter. Le matin, tout le monde prend son petit-déjeuner et Daniel emmène sa fille à l’école. En voiture, il discute avec sa fille, pour parler de son retour et du temps qu’il leur faudra pour tout se raconter !

La bande dessinée de science-fiction est teintée de thriller psychologique. Le récit installe une tension progressive autour d’une mission spatiale longuement préparée et brutalement compromise. À travers le destin d’un scientifique obsédé par un départ vers Europa, l’intrigue explore les fractures intimes, entre renoncement forcé et dérive mentale. Le huis clos oppressant d’un vaisseau étrangement vide se confronte à l’immensité silencieuse du système solaire. Il créé un contraste saisissant qui nourrit une atmosphère lugubre et captivante. Le scénario, habilement construit, distille indices et zones d’ombre. Il laisse place à plusieurs niveaux de lecture et à une interprétation personnelle persistante. Le dessin, précis et ciselé, sublime aussi bien les visages que les décors spatiaux. Le travail sur les lumières, quant à lui, accentue la sensation d’isolement. L’album reste immersif, dense et troublant, il interroge les limites de l’obsession humaine et invite à une relecture attentive pour en saisir toute la richesse.

Personne est un récit complet, un thriller haletant et un huis clos oppressant, des éditions Dargaud. Le récit suit Daniel, astronaute, qui a mené une mission dont il est brutalement repoussé. Entre questionnement, maladie, drame familial, souvenirs enfouis, disparitions inquiétantes, l’album reste bien maîtrisé.

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