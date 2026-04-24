Young Hellboy – Le pays caché – Ed. Delcourt

Le pays caché est le premier tome de la nouvelle série Young Hellboy, de Mike Mignola, paru aux éditions Delcourt, en mars 2026. Une bande dessinée qui vient raconter la jeunesse du démon rouge, à travers une aventure captivante. Un réel plaisir de retrouver ce héros incontournable, ainsi que de découvrir son enfance…

Mai 1947, sur un aérodrome en Amérique du Sud, le petit démon rouge et le professeur Bruttenholm s’apprêtent à monter dans un appareil. Celui-ci doit les emmener jusqu’à Arequipa, où ils auront encore une heure de plus à faire pour arriver à la base du volcan Chachani. Ils sont attendus sur un site de fouille. Le professeur semble ravi de découvrir une ville souterraine inca. Hellboy, lui, espère voir des momies ! Alors que le professeur et Hellboy discutent, un homme étrange semble les suivre. Il tient dans sa main un crucifix et dit quelques paroles pour se donner du courage… Dans l’appareil, le pilote et copilote rappellent de bien s’asseoir, car ils vont bientôt décoller. Le professeur recommande à Hellboy de dormir un peu pendant le vol, mais le jeune héros ne semble pas fatigué et est heureux de pouvoir partir à l’aventure avec le professeur.

La bande dessinée propose une plongée divertissante dans les jeunes années du célèbre démon rouge, sous la protection du professeur Bruttenholm. Le récit s’articule en plusieurs chapitres dynamiques, enchaînant naufrage, exploration d’une île mystérieuse et affrontements contre des créatures spectaculaires. L’ensemble privilégie un rythme soutenu, porté par une succession de péripéties inspirées de l’imaginaire populaire, entre jungle hostile, temple ancien et monstres impressionnants. Le trait graphique, simple mais expressif, rappelle l’animation et renforce l’accessibilité de l’ensemble. L’atmosphère mêle aventure, humour léger et action constante, créant une lecture fluide et agréable. L’approche offre une porte d’entrée efficace vers cet univers, notamment pour un jeune public en quête d’aventure. Une certaine simplicité narrative limite toutefois la profondeur, laissant davantage place au spectacle qu’à l’exploration des origines du personnage.

Le pays caché est le premier tome divertissant de la nouvelle série Young Hellboy, des éditions Delcourt. Un album dans lequel on retrouve avec plaisir le jeune démon rouge, aux côtés du professeur Bruttenholm, pour une aventure mêlant fantastique, action et humour.

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