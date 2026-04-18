Je ne simule plus au Théâtre du Marais

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Je ne simule plus : un spectacle sur la ménopause où une femme de 50 ans dit stop aux faux-semblants et transforme ses bouleversements en comédie explosive.

Je ne simule plus : quand la vérité devient enfin drôle

À 50 ans, elle décide de ne plus jouer de rôle. Dans Je ne simule plus, la ménopause devient le point de départ d’un voyage drôle, cash et terriblement humain.

Bouffées de chaleur, couple en crise, corps qui change… tout y passe. Mais cette fois, sans filtre. Et surtout, sans simulation.

Un seule-en-scène de et avec Audrey Perrin, qui transforme les tabous en éclats de rire.

Je ne simule plus : rire pour mieux se retrouver

Ici, pas de faux-semblants. Juste une femme qui ose dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas.

Entre humour et lucidité, le spectacle explore :

la ménopause et ses surprises

les tensions du couple

la pression sociale sur les femmes de 50 ans

et la reconquête de soi

Résultat : un moment libérateur, drôle et profondément sincère.

Je ne simule plus : une comédie féminine sans tabou

Ce spectacle assume tout. Le corps, l’âge, les émotions, les contradictions.

Porté par une énergie vive, Je ne simule plus casse les clichés sur la ménopause et la maturité féminine.

Un seul mot d’ordre : rire, enfin, sans retenue.

Infos pratiques

Les mercredis à 19h30 du 22 avril au 24 juin 2026

Théâtre du Marais – 37 Rue Volta, 75003 Paris



Tarifs : à partir de 15 euros

Durée : 1h10

Réserver

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