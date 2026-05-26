Ninkasi Whisky – L’intensité du Lab 15

Le whisky français poursuit son ascension avec des créations audacieuses qui mettent en avant le savoir-faire des distilleries indépendantes. Avec le single malt Lab 15, Ninkasi confirme un engagement fort autour d’une production locale, inventive et exigeante. Cette édition limitée séduit par une intensité aromatique particulièrement travaillée, entre douceur gourmande et notes fumées plus affirmées. Cette cuvée rare apparaît également comme une très belle idée cadeau pour la fête des pères. Elle possède un positionnement premium et à une identité profondément artisanale.

Connue à l’origine pour son univers brassicole, Ninkasi s’est progressivement imposée dans le paysage des spiritueux français grâce à une approche créative et contemporaine. La distillerie lyonnaise développe depuis plusieurs années une belle gamme de whiskies. Elle valorise les matières premières françaises, les expérimentations de vieillissement et les collaborations avec différents types de fûts. Cette volonté d’innovation donne naissance à des éditions limitées souvent très recherchées par les amateurs de single malts. Chaque création reflète un équilibre entre tradition écossaise et identité française, avec une attention particulière portée à la richesse aromatique. Cette philosophie artisanale contribue largement à la singularité des bouteilles proposées par la marque, tout en renforçant l’image d’une maison dynamique, moderne et accessible.

Le Lab 15 illustre parfaitement cette recherche d’équilibre et de caractère. Le single malt français, proposé en édition spéciale de seulement 288 bouteilles, développe une personnalité élégante et chaleureuse. Dès le nez, des notes de chocolat praliné apparaissent avec gourmandise avant de laisser place à une légère tourbe raffinée. La bouche ample et suave dévoile ensuite un très bel équilibre entre fraîcheur marine, caramel fondant et fruits confits. Cette richesse aromatique apporte beaucoup de relief à la dégustation, sans jamais tomber dans l’excès. La finale, plus fumée, s’étire longuement autour du poivre blanc et laisse une sensation chaleureuse particulièrement agréable. Cette construction aromatique sophistiquée permet au Lab 15 de séduire aussi bien les amateurs de whiskies accessibles que les passionnés à la recherche de profils plus complexes. Le travail du vieillissement en single cask accentue également la dimension exclusive et précieuse de cette cuvée.

Avec le Lab 15, Ninkasi démontre toute la richesse et la créativité du whisky français contemporain. Cette édition limitée associe élégance, intensité et originalité dans une bouteille pensée pour les amateurs de belles découvertes. La création raffinée constitue aussi une excellente idée cadeau pour célébrer la fête des pères avec une cuvée rare et pleine de caractère. Entre gourmandise, fraîcheur et notes fumées, ce single cask, à déguster avec modération, confirme le savoir-faire grandissant de la distillerie lyonnaise.