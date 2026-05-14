Ça va bien se passer : les mésaventures majestueuses de Robert Bouvier

Yohann.Marchand 14/05/2026 Agenda, Culture, En Région, Humour, Ile de France, Spectacle, théâtre Laissez un commentaire 495 Vues

Les joyeuse tribulations d’un directeur de théâtre, au gré de ses rencontres aussi déroutantes que cocasses. 

Tapez Robert Bouvier dans votre moteur de recherche. 40 ans de carrière comme comédien, metteur en scène et directeur du Théâtre du Passage à Neuchâtel. Robert Bouvier n’a plus rien à prouver, mais une vie abracadabrantesque à nous partager.

Ça va bien se passer est un seul en scène autobio-fantaisiste délicieux. On se délecte des anecdotes personnelles, des frasques théâtrales en coulisses, mais surtout du jeu de Robert Bouvier. Un artisan qui a conservé son âme d’enfant, avec une sincérité aussi talentueuse que généreuse.

Alors foncez voir Ça va bien se passer, et abandonnez-vous à la grâce de Robert Bouvier. Vous en ressortirez plus léger, avec l’envie folle d’incarner sur scène le prince Siegfried du Lac des Cygnes.

Robert Bouvier : Ça va bien se passer (J’espère !)
Théâtre Le Funambule Montmartre, jusqu’au 9 juin 2026

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