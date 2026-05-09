La prochaine fois que tu mordras la poussière : la pièce événement revient à Paris

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La prochaine fois que tu mordras la poussière revient à Paris pour plusieurs représentations exceptionnelles au Trianon fin 2026 avec Vassili Schneider, récompensé par le Molière de la Révélation masculine 2025.

La prochaine fois que tu mordras la poussière revient au Trianon avec Vassili Schneider

Après avoir affiché complet au Théâtre de la Porte Saint-Martin, au Théâtre Antoine et au Théâtre Montparnasse, La prochaine fois que tu mordras la poussière s’apprête à retrouver le public parisien.

Cette adaptation théâtrale du roman de Panayotis Pascot, vendu à plus de 400 000 exemplaires, sera présentée au Le Trianon pour une série de représentations exceptionnelles à partir de décembre 2026.

Sur scène, Vassili Schneider partage l’affiche avec Yann Pradal dans une mise en scène signée Paul Pascot.

Une adaptation intime et profondément humaine

Le spectacle plonge le public dans une relation père-fils aussi fragile que bouleversante. Dans une salle d’attente d’hôpital, un fils fait face au retour de son père. Entre silences, blessures invisibles et peur de la vulnérabilité, la pièce explore les mécanismes de protection émotionnelle avec une rare intensité.

L’écriture sensible de Panayotis Pascot prend ici une dimension encore plus incarnée grâce à une adaptation sobre et immersive.

Le résultat touche juste. Sans artifices inutiles. Avec une émotion qui monte progressivement et laisse une vraie empreinte après la représentation.

Vassili Schneider récompensé aux Molières

Grâce à son interprétation saluée par le public et la critique, Vassili Schneider a remporté le Molière de la Révélation masculine 2025.

Sa performance intense et nuancée porte cette adaptation théâtrale devenue l’un des grands succès émotionnels de ces dernières saisons.

Des représentations exceptionnelles au Trianon

Le spectacle sera présenté pour seulement quelques dates à Paris. Une série limitée qui devrait rapidement attirer les amateurs de théâtre contemporain et les lecteurs du roman original.

Dates des représentations

Samedi 19 décembre 2026 à 19h30

Dimanche 20 décembre 2026 à 18h00

Mardi 22 décembre 2026 à 19h30

Mercredi 23 décembre 2026 à 19h30

Dimanche 27 décembre 2026 à 18h00

Mardi 29 décembre 2026 à 19h30

Mercredi 30 décembre 2026 à 19h30

Samedi 2 janvier 2027 à 19h30

Ouverture des portes une heure avant chaque représentation.

Les spectateurs sont invités à respecter l’horaire indiqué sur leur billet afin de faciliter le placement en salle.

Infos pratiques

Spectacle du 19/12/26 au 02/01/2027 (vérifiez les horaires)

Le Trianon – 80, Boulevard de Rochechouart 75018 Paris

Durée : 1h30

Tarifs à partir de 28 euros

Réserver

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir La prochaine fois que tu mordras la poussière ? Oui, sans hésitation. Cette adaptation frappe par sa délicatesse et sa sincérité. La pièce ne cherche jamais le spectaculaire. Elle préfère l’émotion brute, les silences et les regards. Et c’est précisément ce qui la rend aussi puissante. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Pour les amateurs de théâtre contemporain sensible et intimiste. Mais aussi pour celles et ceux qui aiment les récits familiaux profonds, les textes modernes et les interprétations très incarnées. ⏳ Durée / rythme La pièce dure environ 1h30. Le rythme reste volontairement posé, laissant respirer les émotions et les non-dits. Une montée progressive qui fonctionne particulièrement bien en salle. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

• Une interprétation bouleversante de Vassili Schneider

• Une mise en scène élégante et sobre

• Un texte fort et profondément humain

• Une émotion sincère qui reste longtemps après la sortie Points faibles :

• Un spectacle très introspectif qui demande une vraie attention

• Peu adapté à ceux qui recherchent un théâtre léger ou rythmé 🎯 Verdict clair Une pièce rare, élégante et profondément touchante. La prochaine fois que tu mordras la poussière confirme son statut de phénomène théâtral et mérite largement son succès public.

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