Stand Still – Ed. Delcourt

Stand Still est un récit complet, de Lee Loughridge et Andrew Robinson, paru aux éditions Delcourt, en avril 2026. Une bande dessinée au format à l’italienne, qui offre à découvrir un récit dense, un thriller bien mené, une vengeance sanglante, une course-poursuite haletante…

Dans un club de motards, le Murder City Devils, un type à l’allure de faux dandy en chemise hawaïenne arrive. Le bar est bien évidemment fréquenté par des bikers au tempérament explosif. Il demande une boisson étrange, provoquant la méfiance du barman costaud derrière le comptoir. L’échange se tend rapidement, surtout lorsqu’il refuse de dire s’il fait partie du club et adopte une attitude provocatrice. Une insulte met le feu aux poudres et plusieurs motards l’encerclent. L’homme, insolent et provocateur, évoque alors l’influence de Marlon Brando et du film « L’équipée sauvage » sur l’image des bikers. La tension atteint son paroxysme, l’homme se voit traîné par les motards. Une arme se trouve rapidement pointée sur lui, mais il disparaît soudainement de façon inexplicable. Dans l’instant suivant, l’homme est accoudé au bar, continuant tranquillement sa conversation provocante. Les bikers reviennent vers lui, et l’encerclent de nouveau.

La bande dessinée propose un récit de science-fiction et de thriller construit autour d’une machine capable de figer le temps et d’un fil de vengeance implacable. Elle met en scène Ryker Ruel, personnage violent et insaisissable, engagé dans une course-poursuite tendue face à son créateur et aux conséquences de ses actes. L’histoire, imaginée par Lee Loughridge, coloriste reconnu de l’industrie du comics, s’appuie sur une idée forte mêlant polar et SF, avec une atmosphère sombre et cinématographique. Le récit séduit par son rythme et ses enjeux, notamment dans une première partie visuellement maîtrisée par Andrew Robinson et John Beatty, dont le trait élégant renforce l’intensité des scènes. Il se fragilise cependant dans sa seconde moitié, marqué par le changement de dessinateur avec Alex Riegel, dont le style plus brut rompt l’harmonie graphique. L’ensemble reste une lecture immersive et ambitieuse, portée par une édition soignée.

Stand Still est un récit complet captivant et bien pensé, dans un format à l’italienne intéressant, des éditions Delcourt. Un thriller sanglant, mêlé de science-fiction qui offre une histoire haletante, qui tient la route. L’album, à la fois ambitieux et immersif, met également en valeur deux personnages principaux particulièrement bien construits, qui évoluent.

Un album à retrouver aussi sur Amazon