La longue marche de Lucky Luke – Ed. Dargaud

La longue marche de Lucky Luke est une nouvelle interprétation du célèbre personnage de Morris, par Matthieu Bonhomme. Une bande dessinée parue aux éditions Dargaud, en avril 2026, qui offre une aventure unique au héros et interroge le mythe du cow-boy solitaire, par le biais d’un enfant à protéger…

Dans la forêt enneigée, Luke s’avance, avec Jolly Jumper. Ils semblent progresser avec difficulté, sous la neige qui ne cesse de tomber. Ils arrivent enfin dans une petite bourgade. Alors que Luke ouvre la porte du saloon, un homme semble être projeté en dehors. Le barman demande à Luke ce qu’il souhaite boire. Le cow-boy demande un thé bien chaud. Luke explique qu’il cherche un certain Jeremiah Johnson, et demande à tout hasard si le barman le connaîtrait… L’homme répond que ce n’est pas de chance, car il vient de le mettre dehors. Il s’agit de l’homme qu’il a croisé rapidement à la porte. Luke n’en revient pas et court à ses trousses. Le barman le met en garde, Johnson a l’alcool mauvais ! Luke saute rapidement sur Jolly Jumper et retrouve le fameux Johnson. Mais ce dernier retourne son fusil sur Luke !

La bande dessinée propose une aventure immersive et subtile, portée par une atmosphère hivernale saisissante et un récit riche en émotions. L’histoire met en scène le cow-boy solitaire confronté à une mission délicate, consistant à retrouver puis protéger un jeune garçon évoluant au sein d’une tribu indienne, dans un contexte marqué par des enjeux humains et moraux complexes. L’intrigue développe une dimension plus intime, où la figure du héros se nuance à travers un rôle inattendu de guide et de protecteur, face à un enfant au caractère affirmé. Le récit intègre également une critique sociale et écologique pertinente, incarnée par un antagoniste puissant et sans scrupules. Des clins d’œil sont faits, apportant un brin d’humour plaisant dans cette terrible marche. Le dessin semi-réaliste, précis et contemplatif, sublime les paysages enneigés et renforce l’intensité du voyage. L’album offre une lecture captivante, équilibrée entre humour, tension et modernité.

La longue marche de Lucky Luke est un album captivant et bien mené, des éditions Dargaud. Une histoire qui interroge le mythe du cow-boy solitaire, à travers Nuage rouge, le jeune garçon qui Luke doit protéger. Un long voyage attend les deux personnages traqués, qui vont devoir apprendre à s’apprivoiser…

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