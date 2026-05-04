Picking daisies on Sundays – Ed. Hachette romans

Picking daisies on Sundays est un roman de Liana Cincotti, paru aux éditions Hachette romans, en mars 2026. Une romance ado pleine de tendresse, qui offre un joli moment de lecture, qui semble parsemée de marguerites. Le récit met en avant l’amitié, les émois amoureux et l’identité.

Début de l’histoire :

Daisy demande à Jia de se taire, recroquevillée sur une banquette, téléphone collé à l’oreille, loin de la table et des conversations. Jia, à distance, questionne l’utilité d’une telle présence. Daisy affirme vouloir empêcher un drame visant Gabe, tandis que Jia répond avec ironie en évoquant seulement le prix du mètre carré. Daisy insiste sur leur âge, vingt-deux ans, période où les crimes seraient les plus fréquents. En observant Gabe, une inquiétude naît face à un regard soudain fermé. Jia ne comprend pas cette tension, puis remarque une tenue évoquant un rendez-vous. Peu après, Jia apparaît dans le restaurant, avançant discrètement, dissimulée derrière un menu pour éviter d’être repérée. Daisy, attentive, signale sa présence d’un geste discret au-dessus de son propre menu. Elle coupe ensuite la communication. Elle se décale légèrement, offrant une place à son amie sur la banquette, prête à partager la situation.

Avis et descriptif :

Le roman propose une romance douce et réconfortante, portée par des thèmes classiques comme le friends-to-lovers et le fake dating. L’histoire suit Daisy, jeune femme sensible et hésitante, marquée par le deuil et en quête de repères. Son destin se mêle à celui de Levi, ancien amour de lycée devenu homme attentionné et dévoué. Il en résulte une relation empreinte de nostalgie, entre souvenirs adolescents et sentiments persistants. L’intrigue joue sur les retrouvailles, les malentendus et une proximité ravivée par une fausse relation qui révèle peu à peu des émotions sincères. Le roman offre une lecture fluide, ponctuée de moments tendres, parfois drôles, mais aussi émouvants. Le récit séduit par son atmosphère chaleureuse et ses personnages attachants, malgré quelques aspects prévisibles, il offre une parenthèse romantique agréable et pleine de douceur.

Picking daisies on Sundays est un roman, des éditions Hachette romans, qui déploie une romance douce mêlant retrouvailles et sentiments persistants. L’intrigue, portée par une écriture fluide, explore avec tendresse les doutes, les souvenirs et la peur de l’abandon, tout en jouant sur les codes du friends-to-lovers et du fake dating. Cela donne une lecture agréable et émouvante, malgré une certaine prévisibilité, offrant une parenthèse romantique pleine de charme.

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