La dernière danse – Grand prix de Belgrade 1939 – Ed. Glénat

La dernière danse – Grand prix de Belgrade 1939 est un one-shot, de Youssef Daoudi, paru aux éditions Glénat, fin mars 2026. Une bande dessinée qui revient sur une partie de l’histoire oubliée du sport automobile, offrant une fresque haletante entre passion du sport et brutalité d’une guerre qui débute.

La fin des années trente s’ouvre sur une Europe au bord du basculement, alors que 1939 annonce l’irruption de l’armée nazie et le fracas imminent de la guerre. Cette période tendue mêle grondement des moteurs et vacarme des bottes, dans une atmosphère où rien ne semble pouvoir contenir la montée d’une violence prête à submerger le monde. Cette époque fascine aussi par l’épopée des Grands Prix, où des pilotes adulés domptent des machines d’exception aujourd’hui presque oubliées. Les bolides, reconnaissables à leur livrée gris métal, gagnent le surnom de Flèches d’argent. La domination se partage entre Auto Union et Mercedes-Benz, engagés dans une rivalité aussi technique que sportive. Les ingénieurs repoussent les limites avec des monoplaces à moteur central-arrière ou des châssis ultra légers, incarnant une quête de performance sans précédent. Les bolides devenaient malheureusement outils de propagande…

L’album propose un récit historique saisissant, porté par la plume de Youssef Daoudi. Il s’ancre dans les derniers instants d’un monde au bord de l’effondrement. L’intrigue prend place lors du Grand Prix de Belgrade en 1939, où la tension politique rivalise avec celle de la course. La narration met en lumière des pilotes partagés entre passion mécanique et conscience du drame imminent, alors que les Flèches d’argent de Mercedes-Benz et Auto Union dominent la piste dans un contexte de propagande. Le choix graphique en noir, blanc et rouge accentue la brutalité et l’urgence, tandis que le trait nerveux donne vie à la vitesse et aux regards habités de doute. Cette mise en scène rythmée alterne action et introspection, créant une atmosphère oppressante. La bande dessinée immersive s’impose comme une évocation poignante d’un instant suspendu, juste avant le basculement irréversible de l’Histoire.

La dernière danse – Grand prix de Belgrade 1939 est un one-shot percutant et intéressant, des éditions Glénat. L’album offre une fresque historique haletante, pour un sport pris dans la tourmente, entre propagande et guerre naissante, et des pilotes oubliés de l’Histoire…

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