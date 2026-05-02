Deep End – Ed. Hauteville

Deep End est un roman d’Ali Hazelwood, paru aux éditions Hauteville, dans un beau format relié, en avril 2026. Une comédie romantique, teinté d’un univers sportif, proposant de découvrir des nageurs, de la compétition, des concours, des remises en question, des sentiments naissants…

Début de l’histoire :

Ce mercredi matin tant redouté arrive enfin, deux semaines avant le début du semestre d’automne de troisième année de fac. Le rendez-vous apparaît sur l’agenda Google, entre 10 et 11 heures, avec un seul mot lourd de sens : psy. Sam remarque le caractère inhabituel de la situation, avec une neutralité désarmante. Cette attitude se retrouve dans chaque détail : tailleur beige, poignée de main mesurée, présence avenante et indéfinissable, quelque part entre quarante et soixante-dix ans. Une question surgit alors : une telle posture représente-t-elle déjà un modèle à atteindre ? Sam évoque l’existence d’une équipe de psychologues du sport à Stanford. Scarlett confirme, tout en observant les murs du cabinet, où les diplômes dominent largement les photos personnelles. Le constat s’impose avec une certaine ironie : quatre à zéro. Une impression étrange s’installe peu à peu, comme si une ressemblance inattendue se dessinait déjà entre Sam et Scarlett.

Avis et descriptif :

Le roman propose une immersion intense dans un univers mêlant exigence académique et sport de haut niveau, où la pression façonne profondément les trajectoires personnelles. L’héroïne, Scarlett, se distingue par une sensibilité marquée et des fragilités qui nourrissent une évolution psychologique crédible. Sa rencontre avec Lukas instaure une dynamique singulière, fondée sur un équilibre progressif entre distance, respect et compréhension mutuelle. Le récit explore des relations complexes, parfois troublantes, où les frontières entre attachement et emprise restent volontairement floues. L’écriture, fluide et efficace, entraîne rapidement dans une intrigue rythmée. Elle aborde des thématiques plus sombres liées à l’estime de soi et à la santé mentale. L’approche de l’intimité demeure mesurée, privilégiant l’émotion à la provocation. Malgré quelques déséquilibres dans le développement des personnages secondaires et une conclusion abrupte, l’ensemble offre une lecture prenante, sincère et nuancée.

Deep End est un roman, des éditions Hauteville, qui plonge dans un univers exigeant entre études et sport de haut niveau. Scarlett, héroïne sensible et marquée par des fragilités, construit une relation singulière avec Lukas, fondée sur une évolution progressive entre distance, respect et compréhension. Le récit, porté par une écriture fluide, explore avec justesse la santé mentale et des relations complexes.

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