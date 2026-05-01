C’est quoi le racisme et l’antisémitisme ? – Ed. Milan

La collection C’est quoi, des éditions Milan, se complète avec le titre Le racisme et l’antisémitisme, paru en mars 2026. Un documentaire structuré, de Sophie Dussaussois et Jacques Azam, pour les jeunes lecteurs à partir de 8 ans, qui aborde les différentes formes de discriminations, qu’elles soient ethniques, religieuses ou raciales.

Le petit livre débute avec un sommaire qui présente quatre chapitres. Ainsi, les enfants vont découvrir le racisme contre les minorités ethniques, l’antisémitisme, haine ancestrale, et le racisme lié à la couleur de peau. Enfin, le dernier chapitre propose de lutter contre le racisme. Une introduction vient présenter le racisme, qui repose sur l’idée qu’il existe des êtres humains inférieurs en fonction de leur physique, leur religion, leur culture ou encore leur géographie. Il est expliqué que l’espèce humaine est composée de milliards d’individus différents, mais que tous les êtres humains descendent du même ancêtre, l’Homo Sapiens. L’idée de discrimination et de racisme, entre idées fausses et blessantes, est présentée rapidement par l’histoire et les faits aujourd’hui. Le livre va même jusqu’à parler de racisme ordinaire, qui se manifeste par des micro-agressions, entre mots et gestes simples, mais qui peuvent humilier, blesser.

L’ouvrage documentaire clair et accessible propose une exploration structurée des notions de racisme et d’antisémitisme à destination du jeune public. Le livre présente une organisation en chapitres thématiques permettant une compréhension progressive des discriminations ethniques, religieuses et raciales. Il intègre des repères historiques essentiels comme l’esclavage, la ségrégation ou les génocides afin d’apporter une vision globale. Celui-ci met également en lumière des figures marquantes telles qu’Anne Frank, Martin Luther King ou Nelson Mandela. Des infographies ludiques et des planches de bande dessinée offrent une approche dynamique, ludique et engageante. Un lexique final vient renforcer l’acquisition du vocabulaire clé. Certains passages proposent des pistes concrètes pour agir contre les discriminations et encourager l’inclusion. Le documentaire cohérent et riche constitue ainsi un support précieux pour sensibiliser efficacement dès le plus jeune âge.

C’est quoi le racisme et l’antisémitisme ? est un documentaire intéressant pour les jeunes lecteurs, paru aux éditions Milan. Un livre qui permet de découvrir ces fléaux, apparus dans notre société, au fil de l’Histoire et qui sont restés ancrés. Au-delà des définitions, entre autres, l’ouvrage apporte aussi des solutions pour lutter et sensibiliser.

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