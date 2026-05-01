Sangre – Rugleïs l’ogre – Ed. Soleil

La saga Sangre se poursuit avec ce cinquième tome, Rugleïs l’ogre, paru aux éditions Soleil, fin mars 2026. Une bande dessinée, de Christophe Arleston et Stefano Vergani, qui invite à suivre Sangre, dans Monde Rouge, pour la suite de sa vengeance…

Monde Rouge n’est pas vraiment une planète. C’est une lune orbitant parmi d’autres autour d’une géante gazeuse. On y exploite des minerais métalliques rares. La lune est également devenue le monde du jeu. Sa surface inhospitalière possède des vents violents qui tournent parfois à la tempête de sable. Cependant, dans les failles et anfractuosités de la roche rouge, à l’abri du vent violent, la végétation et la vie ont trouvé leur place. C’est dans un de ces cratères que Sangre tente de repérer les lieux et de trouver sa cible. Des êtres jouent, font des mises curieuses sur des jeux farfelus. L’un d’eux perd sa mise à la dernière minute. L’ogre s’agace, s’énerve et s’en prend à quelqu’un. Des slyges, petites créatures volantes arrivent alors et le dévorent ! Sangre reste stupéfaite face à ces redoutables bestioles. Alors qu’elle reste de marbre, un pickpocket fouille dans sa sacoche…

Ce cinquième tome présente une aventure qui entraîne vers le Monde Rouge, territoire fastueux et hostile, dominé par le jeu. Sangre poursuit sa traque contre Rugleïs, figure redoutée surnommée l’Ogre. Son univers mêle violence, pouvoir et secrets enfouis. Une stratégie audacieuse se met en place, reposant sur une infiltration dans un univers de richesse ostentatoire afin d’approcher la cible insaisissable. L’héroïne va devoir faire confiance à des étrangers pour tenter l’infiltration. Une tension constante traverse le récit, entre manipulation, capture et révélations inattendues. L’intrigue structurée, malgré quelques facilités narratives, maintient un rythme soutenu et efficace. La galerie de personnages secondaires enrichit la bande dessinée, alternant entre alliés intrigants et adversaires inquiétants. Une mise en images dynamique offre un rendu solide et dépaysant, soutenu par des couleurs soignées qui renforcent l’atmosphère. Une construction captivante confirme l’intérêt de cette quête vengeresse, tout en suscitant une attente certaine pour la suite.

Rugleïs l’ogre est le cinquième tome de la série Sangre, des éditions Soleil. Une quête vengeresse qui se poursuit, sur Monde Rouge, où l’héroïne n’hésite pas à se mettre en danger pour arriver à ses fins. L’intrigue reste haletante et captivante, présentant quelques révélations surprenantes.

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