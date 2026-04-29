Les Mousque’Terre et le monstre des égouts – Ed. Hugo BD

Les Mousque’Terre et le monstre des égouts est le quatrième tome de la série jeunesse, des éditions Hugo BD, paru en mars 2026. Une bande dessinée, de Pog et Sarujin, destinée aux jeunes lecteurs à partir de 7 ans, qui invite à suivre une bande d’éco-enquêteurs dans de palpitantes aventures.

Léo et Timothé sont assis sur les marches, non loin de la gare. Léo trouve qu’il y a beaucoup de monde. Timothé explique que la gare de Marseille est une importante zone de transit. Elle accueille plus de 15 millions de voyageurs par an ! Puis, il demande à son ami s’il a des nouvelles de Bianca. Léo regarde son téléphone, expliquant qu’elle allait avoir un peu de retard. Mais les garçons s’impatientent. Bientôt, Bianca arrive à vélo, s’excuse du retard. Bianca propose de déposer les sacs chez elle avant d’aller manger. Chacun prend son vélo pour commencer à partir. Bianca explique qu’il y a beaucoup de bouchons actuellement en ville. Timothé demande pourquoi… La jeune fille répond que les éboueurs sont en grève. Du coup, les ordures s’amoncellent sur les trottoirs et les piétons se trouvent obligés de marcher sur les voies cyclables ou sur la route !

La bande dessinée jeunesse propose une aventure à la fois divertissante et instructive. Direction Marseille, cadre ensoleillé transformé par une grève des éboueurs qui envahit les rues de détritus et attire une présence inattendue. Une multitude de rats surgit, mais un comportement étrange intrigue rapidement les trois amis. Les rongeurs semblent fuir, comme face à une menace invisible. Cette situation déclenche une nouvelle enquête menée avec curiosité et courage, conduisant les protagonistes jusque dans les égouts de la ville. Le récit, fluide et accessible, mêle suspense léger et sensibilisation à des enjeux environnementaux, notamment la gestion des déchets et la pollution maritime. Des pages pédagogiques complètent l’ensemble avec clarté, proposant d’en savoir un peu plus sur la cité et sur le traitement des eaux usées. Le dessin, rond et expressif, soutient efficacement l’ambiance dynamique et immersive, rendant la lecture agréable et adaptée à un jeune public.

Les Mousque’Terre et le monstre des égouts est le quatrième tome de la série jeunesse des éditions Hugo BD. Un album jeunesse qui mêle habilement aventure, enquête et écologie. Un livre pour sensibiliser les jeunes lecteurs à notre patrimoine français, mais également aux problématiques environnementales actuelles.

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