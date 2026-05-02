SuperPunk – Ed. Ankama

SuperPunk est un récit complet, de Mirtes Santana et Guilherme Petreca, paru aux éditions Ankama, en avril 2026. Une bande dessinée originale pleine de peps, qui invite à suivre Violeta, jeune fille et super-héroïne, entre musique et amitié, qui va devoir sauver l’école…

Violeta est une jeune fille de 13 ans, et c’est une super-héroïne. Mais, avant tout, elle est punk ! Ainsi, son nom de super-héroïne est SuperPunk ! Violeta avait grandi dans une ville où il se passait des choses étranges. Il y avait des trous géants qui surgissaient de nulle part, des immeubles qui se déformaient, des ouragans sans vent… Pour ses treize ans, elle a reçu une boîte remplie d’affaires de son grand-père. Au milieu de ces affaires, un walkman. Violeta décida d’écouter l’un de ces cassettes de son grand-père, mais à l’envers. Cela lui donna des superpouvoirs trop stylés, mais libéra aussi des tas de monstres. A partir de ce moment, Monte Vazio devint encore plus bizarre. Très vite, la jeune fille comprit qu’elle pouvait combattre ces créatures, avec l’aide de la force surnaturelle qu’elle obtenait en écoutant de la musique punk, sur le walkman de son grand-père.

La bande dessinée propose une immersion électrique dans une ville étrange où la musique punk devient une véritable arme. L’héroïne, adolescente passionnée et rebelle, évolue dans un univers rythmé par une énergie débordante et une menace surnaturelle omniprésente. Le récit met en scène une transformation héroïque face à une école plongée dans un chaos inquiétant, où ordre et discipline prennent une tournure oppressante. L’intrigue, volontairement accessible, privilégie le dynamisme et l’efficacité, tout en valorisant les liens d’amitié et l’esprit de groupe. Le style graphique se distingue par des couleurs vives, des compositions audacieuses et une richesse de détails qui renforcent l’intensité de l’action. Les nombreuses références musicales et culturelles enrichissent l’ensemble, offrant plusieurs niveaux de lecture. L’objet lui-même séduit par une mise en page originale et une playlist intégrée, créant une expérience immersive et résolument moderne, pleine de caractère et d’enthousiasme.

SuperPunk est un album original, première bande dessinée de Mirtes Santana, paru aux éditions Ankama. Une histoire surprenante et pleine de peps, offrant des références musicales, qui invite à suivre Violeta. Une jeune fille spéciale, qui avec le walkman de son grand-père va devoir faire face à des monstres pour protéger la ville.

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