Le vent dans les saules – Ed. Delcourt

Le vent dans les saules est à découvrir ou redécouvrir en édition prestige, paru aux éditions Delcourt, en avril 2026. Un bel album, avec dos toilé, qui regroupe les quatre tomes de la série de Michel Plessix. Un grand classique de la bande dessinée qui offre l’adaptation du Vent dans les saules, de Kenneth Grahame.

À chaque retour du printemps, Taupe entreprenait un grand ménage, mêlant dépoussiérage, astiquage et autres tâches en « -age » peu enthousiasmantes. Dans un nuage de poussière, des éternuements répétés vinrent rapidement troubler cette bonne volonté. Lassitude soudaine : le nettoyage fut reporté au lendemain. Dehors, un souffle de renouveau attirait irrésistiblement. Sur la fourrure, les premiers rayons de soleil déposaient une chaleur délicate, tandis qu’une brise légère faisait frissonner la prairie. Après une longue période passée sous terre, ces sensations semblaient presque oubliées. Au fil d’une promenade paisible, une pensée amusée surgit : observer les autres s’agiter pouvait offrir un certain plaisir, surtout en l’absence de toute obligation. Le repos prenait alors une saveur particulière, nourrie par le spectacle du travail d’autrui. Face au fil de l’eau, l’imagination s’éveilla, retraçant le long voyage de la rivière, des profondeurs terrestres jusqu’aux immensités océanes.

L’intégrale s’impose comme une réédition soignée, réunissant les quatre tomes d’une œuvre devenue incontournable de la bande dessinée jeunesse. Ce volume au dos toilé invite à une parenthèse bucolique. Elle se trouve portée par l’adaptation sensible de Michel Plessix du classique de Kenneth Grahame. Le récit contemplatif privilégie une narration douce, où les scènes d’action laissent place aux instants simples, aux silences et à l’observation d’une nature magnifiée. Les planches délicates mettent en lumière des personnages attachants, de Taupe à Rat, évoluant dans un univers empreint de poésie et d’humour discret. Le rythme lent, parfois daté, rappelle les lectures d’enfance et confère à l’ensemble un charme intemporel. Cette lecture immersive séduit particulièrement un lectorat adulte, sensible à cette atmosphère suspendue, même si un jeune public pourra se montrer moins réceptif à cette approche classique.

Le vent des saules est un classique de la bande dessinée jeunesse, à retrouver dans une édition prestige qui regroupe les quatre tomes de la série des éditions Delcourt. Une intégrale qui invite à découvrir ou redécouvrir l’œuvre, entre poésie et humour, offrant une aventure riche et fantaisiste.

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