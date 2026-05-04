Madame de Maintenon à la cour du Roi-Soleil – Ed. Plein vent

Madame de Maintenon à la cour du Roi-Soleil vient compléter la collection Grandes figures de l’Histoire de France, des éditions Plein vent. Un roman jeunesse, de Blanche Jouannic, pour les jeunes lecteurs à partir de 11 ans, qui donne envie de découvrir les personnages qui ont marqué l’histoire.

Par une douce soirée d’été 1669, Françoise Scarron se rendait à Saint-Germain, le visage dissimulé sous un capuchon, portée par une pensée rêveuse. Le ciel clair, constellé d’étoiles, et la lune bienveillante accompagnaient cette route vers un destin encore incertain. Cette ascension future contrastait fortement avec une enfance marquée par la misère. Née le 27 novembre 1635 dans la prison royale de Niort, en raison de l’emprisonnement de son père pour escroqueries, la jeune fille grandit dans des conditions précaires. Après la mort de celui-ci, un voyage éprouvant vers les Antilles fragilisa davantage une santé déjà frêle. De retour en France, une mère distante confia l’enfant à une tante, faute de ressources suffisantes. Une décision, douloureuse pour l’enfant, mais qui ouvrit néanmoins la voie à une vie plus stable, offrant toit, nourriture et éducation dans un cadre plus protecteur.

Le roman jeunesse propose une immersion accessible dans le destin singulier de Madame de Maintenon, épouse secrète de Louis XIV. La biographie romancée retrace avec clarté le parcours d’une jeune fille sans fortune devenue figure influente de la cour, en passant par son rôle de gouvernante puis de confidente. Il en ressort un récit fluide et agréable, parfaitement adapté à un jeune public, qui mêle faits historiques et narration vivante. Cette approche permet de mieux comprendre les intrigues de Versailles ainsi que les ambitions éducatives portées par cette femme déterminée. Le roman jeunesse offre donc une lecture instructive, sans jamais perdre en simplicité ni en rythme. Le livre se distingue également par des annexes utiles, proposant lexique, carte et chronologie, afin d’approfondir les connaissances et prolonger la découverte de cette figure marquante de l’histoire de France.

Madame de Maintenon à la cour du Roi-Soleil est un roman jeunesse qui vient compléter la collection Grandes figures de l’Histoire de France, des éditions Plein vent. Un récit romancé et bien documenté, invitant les jeunes lecteurs à découvrir les intrigues de la cour du Roi-Soleil, à travers le parcours incroyable de la jeune Françoise…

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