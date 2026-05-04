Si nous pouvions rester ensemble pour toujours – Ed. MoonLight

Si nous pouvions rester ensemble pour toujours est un récit complet, d’Erika Kogiku, paru aux éditions MoonLight, en avril 2026. Un manga tendre et nostalgique, entre souvenirs, réflexion et petits bonheurs au quotidien, d’un couple qui a passé plus de cinquante ans à s’aimer.

Dans une boutique, un jeune couple choisit des pâtisseries. La jeune femme affirme que les gâteaux ont l’air délicieux. Le jeune homme qui l’accompagne lui propose de choisir celui qu’elle aime. Mais la jeune femme n’arrive pas à se décider tellement il y a de choix. Le jeune homme propose alors d’acheter un de chaque et de se les partager pour goûter à tous ! Derrière eux, un couple plus âgé regarde la scène. La vieille femme, Mitsuko, affirme que les Dorayaki sont délicieux dans cette boutique. A ses côtés, Seiichi croise les bras et pense que c’est indécent. Sa femme sourit, elle trouve que les deux gens jeunes ont l’air de bien s’entendre. Elle affirme même qu’elle les envie. La vendeuse demande au client suivant de s’avancer. Mitsuko et Seiichi s’exécutent et regardent la vitrine. Il y a du choix ! La vendeuse présente de nouveaux gâteaux…

Le manga propose une réflexion délicate sur l’amour au long cours et sur la séparation inévitable liée au temps. L’histoire met en scène un couple âgé confronté à la perspective d’un quotidien solitaire, explorant avec justesse les inquiétudes et les habitudes construites au fil des années. Il en ressort une atmosphère douce, empreinte de tendresse et de mélancolie, où les souvenirs partagés nourrissent une émotion sincère. La narration aborde la vieillesse sans pathos excessif, privilégiant une approche sensible et réaliste de l’après. Cela donne lieu à des instants touchants, parfois bouleversants, qui interrogent sur la manière de continuer à vivre malgré l’absence. Le récit se distingue également par un graphisme épuré, dont la simplicité renforce la portée émotionnelle. Il s’agit d’un one-shot marquant, capable de susciter une véritable introspection sur l’amour, le temps qui passe et la force des liens durables.

Si nous pouvions rester ensemble pour toujours est un manga tendre, touchant et juste, des éditions MoonLight. Un récit complet nostalgique qui invite à suivre un couple qui a passé plus de 50 ans à s’aimer, entre souvenirs et réflexion. Un ouvrage qui vient questionner sur la fin de vie au sein du couple.

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