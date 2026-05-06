Aux Actes Citoyens 2026: Tomblaine en pleine ébullition théâtrale

« Aux actes citoyens », le festival made in Tomblaine, dédié aux rencontres théâtrales revient du 09 au 16 Mai 2026. Comme chaque année, la ville de Tomblaine est la traditionnelle scène de spectacle de la création artistique et de la culture partagée. Le festival, devenu un rendez-vous incontournable de la région Grand-Est , attire un public toujours plus large, mêlant amateurs de théâtre, professionnels et visiteurs toujours plus nombreux.

L’événement trouve son origine en 1992, sous l’impulsion d’Hervé Féron, alors directeur artistique et maire de la commune. De quatre soirées professionnelles à ses débuts, les Rencontres Théâtrales se sont muées en un festival d’une semaine complète, réunissant désormais des artistes venus de toute la France.

Un succès qui ne cesse de grandir, comme le souligne Hervé Féron : « Chaque fois que l’on ouvre les réservations, nous sommes pris d’assaut par le public. Cette année, en une heure, plus de 10 000 billets ont été vendus, et au bout de huit jours, il n’y avait déjà plus de places. »

Pour répondre à cet engouement, une grande fête populaire à l’italienne ouvrira le festival le 9 mai à 14h30, sur la place des Arts à Tomblaine. Une journée entièrement gratuite, pensée pour celles et ceux qui n’ont pas pu obtenir de billets. Pour cette 35ème édition, le directeur artistique promet des invités surprises, des performances artistiques spectaculaires, des moments inattendus et une ambiance d’une intensité rare. Et pour clôturer cette journée festive : un flash mob chanté sur le célèbre titre «Bella Ciao ».

Une programmation éclectique, entre classiques et créations contemporaines.

Pour sa 35ᵉ édition, le festival réunit de grandes figures du théâtre : Jean‑Philippe Daguerre, François Cluzet, Pierre Arditi, Marie‑Claude Pietragalla, tout en laissant une place importante aux découvertes et aux propositions inédites.

– Charles Tordjman ouvrira le festival le 09 Mai avec Les Suppliantes à 20h30.

– Les élèves de l’Esiad de Versailles présenteront une version commedia dell’arte de Comme il vous plaira de Shakespeare, le 10 mai

– Marie-Claude Pietragalla rendra hommage à Barbara le 10 mai à 20h30

– Jean-Philippe Daguerre présentera trois spectacles : Marius (13 mai), Le Barbier de Séville (11 mai) et la mise en scène de La Fleur au fusil (14 mai à 16h).

– François Cluzet donnera Encore une journée divine le 14 mai à 20h30.

– Pierre Arditi partagera une lecture de ses textes favoris dans Pierre Arditi lit ce qu’il aime le vendredi 15 Mai à 20h30.

Une programmation riche et éclectique, pensée pour combler tous les festivaliers.

Le lever de rideau aura lieu le 9 mai, de 14h30 à 17h30, lors de l’ouverture officielle du festival avec “La fête italienne”.