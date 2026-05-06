Criticopolis – Ed. Glénat

Criticopolis est un récit complet de Marie Baudet, paru aux éditions Glénat en avril 2026. Une bande dessinée entre absurde et tension psychologique, qui offre une comédie jubilatoire, une belle surprise qui invite aussi à la réflexion. Un portrait sur une génération qui commente, juge et note et sa légitimité.

Sur sa terrasse un homme lit un magazine et plus particulièrement une critique littéraire. Vincent est l’auteur du livre critiqué, il n’en revient pas. Les quelques lignes de Thibaut Lopez sont assez assassines et n’invitent en rien à lire son livre. Un peu plus tard, dans la rue, Vincent appelle Xavier, son éditeur, qui semble bien occupé en ce moment, puisqu’il ne le rappelle jamais. Il voulait savoir quand est-ce qu’ils pourraient reparler de la signature de son prochain roman et demander une petite avance… Il laisse ainsi un message, sachant malgré tout que Xavier est en pleine rentrée littéraire. Vincent rejoint rapidement sa fille, Paloma, qui n’est pas contente de le voir arriver si tôt. Le père lui rappelle que c’est à sa demande qu’elle ne va plus au périscolaire. Ils échangent tous les deux sur les prochaines vacances d’été.

L’album propose une plongée acérée dans les dérives du jugement à travers le destin de Vincent Ballot, écrivain fragilisé par une critique destructrice. Le récit suit une trajectoire psychologique tendue, où blessure d’ego et besoin de reconnaissance alimentent une obsession grandissante. Cette quête fébrile autour de l’auteur de la critique devient le moteur d’une spirale inquiétante, entre paranoïa et perte de repères. La bande dessinée mêle habilement satire contemporaine et tension narrative, tout en questionnant la place du regard extérieur dans la création artistique. Une réflexion pertinente émerge sur la pression des avis, amplifiée par les réseaux et la recherche constante d’approbation. Le choix graphique, audacieux et déroutant, renforce le propos en déshumanisant les figures, transformées en silhouettes interchangeables. Entre absurde et tension psychologique, l’album offre une intrigue bien menée. Une tonalité oscillant entre humour grinçant et malaise installe une atmosphère singulière, offrant une œuvre originale, percutante et profondément actuelle.

Criticopolis est un récit complet, une comédie dramatique, de Marie Baudet, paru aux éditions Glénat. Un album surprenant et intéressant, qui invite à suivre Vincent Ballot, écrivain, qui découvre la critique assassine de son dernier livre. Débute une curieuse et malsaine quête pour découvrir ce qui se cache derrière ce personnage, son bourreau…

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