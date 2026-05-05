Lilou la licorne – Et le jardin des rêves – Ed. Gründ

Lilou la licorne revient dans un nouvel album intitulé Et le jardin des rêves, paru aux éditions Gründ, en mars 2026. Un ouvrage de Lilou Macé et Marie-Rose Boisson qui présente un joli conte bienveillant et magnifiquement illustré. Une nouvelle aventure fantastique à découvrir entre amitié, rêves, persévérance et amour.

La nuit claire et silencieuse enveloppe le pays des licornes. Lilou contemple les étoiles, allongée dans l’herbe douce de Greenswood. Une lumière vive traverse soudain le ciel et chute à proximité dans un léger sifflement. La curiosité guide alors la petite licorne vers une enveloppe dorée accrochée à une branche, renfermant quatre graines scintillantes, semblables à de la poussière d’étoiles. Un message mystérieux accompagne cette découverte et invite à planter chaque graine avec un rêve sincère. Dès le lendemain, Lilou retrouve Micka, Zéphyr et Stella. Leur retrouvaille donne naissance à un projet commun, consistant à confier à ces graines leurs rêves les plus profonds. Une marche mène le groupe jusqu’à une clairière paisible, bercée par un vent léger. Là, un panneau annonce un lieu singulier dédié aux rêves du cœur.

L’album jeunesse propose une aventure douce et lumineuse, centrée sur les notions de patience, de partage et de confiance. L’histoire suit une petite licorne curieuse découvrant des graines magiques. Elles sont capables de réaliser les rêves, transformant ainsi la trouvaille mystérieuse en expérience collective pleine de sens. Chaque étape du récit met en avant l’importance du temps, de la patience et de la persévérance, puisque toutes les graines ne germent pas au même rythme. Le récit invite ainsi à accepter l’attente et à croire en ses aspirations. Le texte, accessible et fluide, s’accompagne d’illustrations délicates aux tons pastel, créant un univers apaisant et poétique. L’album forme un conte bienveillant, idéal pour une première sensibilisation aux émotions, qui encourage imagination, espoir et confiance en l’avenir.

Lilou la licorne et le jardin des rêves est un album jeunesse plein de tendresse et de bienveillance, des éditions Gründ. Un conte joliment illustré, qui invite à suivre Lilou et ses amis qui vont semer des graines pour pouvoir voir leurs rêves se réaliser. Entre amitié, patience et persévérance, chacun va devoir accepter et croire en soi…

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