Expo TOUTÂNKHAMON : SON TOMBEAU ET SES TRÉSORS

Partagez





TOUTÂNKHAMON ouvre les portes de son tombeau à Paris avec une exposition immersive exceptionnelle. Entre trésors antiques, reconstitution grandeur nature et réalité virtuelle, l’Égypte ancienne fascine à nouveau à Paris Expo Porte de Versailles.

TOUTÂNKHAMON : Une découverte archéologique légendaire ressuscitée

Plus de cent ans après la découverte du tombeau de Toutânkhamon par Howard Carter, l’une des plus grandes aventures archéologiques du XXe siècle reprend vie à Paris.

Présentée sur plus de 2 500 m², l’exposition “Toutânkhamon : son tombeau et ses trésors” propose une reconstitution spectaculaire du célèbre tombeau. Environ 1 000 objets y sont réunis, dans une mise en scène fidèle et documentée, supervisée par des spécialistes de l’Égypte antique.

Le visiteur est plongé dans l’histoire comme s’il suivait les pas des explorateurs de 1922, découvrant peu à peu les trésors cachés derrière les portes scellées.

TOUTÂNKHAMON entre science et émotion

L’exposition ne se contente pas de montrer. Elle raconte.

On y suit le travail d’Howard Carter, la progression de la fouille et la mise au jour progressive du tombeau, considéré comme l’une des découvertes les plus marquantes de l’archéologie moderne.

Les objets, recréés avec une grande précision à partir des archives et études scientifiques, permettent de comprendre l’organisation du tombeau et la richesse symbolique des rituels funéraires égyptiens.

L’objectif est clair : offrir une lecture fidèle, accessible et immersive de l’Égypte ancienne.

Au programme :

une expérience en réalité virtuelle pour explorer l’Égypte antique

pour explorer l’Égypte antique une salle immersive à 360° dédiée à la mythologie égyptienne

dédiée à la mythologie égyptienne des projections spectaculaires pour prolonger la visite

Ces outils ne remplacent pas les objets, mais les complètent. Ils offrent une nouvelle manière de comprendre une civilisation fascinante.

INFOS PRATIQUES

Paris Expo – Porte de Versailles

dsu 3 juillet au 2 septembre 2026



Accessible à tous les publics

Réserver 𓂀𓋹𓆣𓆃

🎯 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir TOUTÂNKHAMON ? L’exposition propose une plongée spectaculaire dans l’univers de l’Égypte antique. Entre reconstitution du tombeau, objets d’exception et dispositifs immersifs, l’expérience mêle science, histoire et émotion. ✨ Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, sans hésiter pour les amateurs d’histoire et d’expériences immersives. L’exposition impressionne par sa richesse et sa mise en scène très soignée. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Pour tous les publics : familles, scolaires, passionnés d’archéologie ou simples curieux. Une sortie culturelle accessible et fascinante. ⏳ Durée / rythme Visite libre. Comptez entre 1h30 et 2h30 selon votre rythme et votre intérêt pour les contenus immersifs. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

• Reconstitution impressionnante du tombeau

• Plus de 1 000 objets présentés

• Expérience immersive (VR + projections)

• Contenu accessible et pédagogique Points faibles :

• Forte affluence possible

• Parcours parfois très dense en informations 🎯 Verdict clair TOUTÂNKHAMON est une exposition spectaculaire et accessible, qui réussit à rendre l’Égypte antique vivante et captivante. Un incontournable culturel de l’été à Paris.

#Toutankhamon #ExpositionParis #EgypteAntique #Culture #ParisExpo #Musee #Archeologie #SortieCulture #Expo2026 #Histoire