DRACULA : la parodie hilarante et terrifiante qui dépoussière le célèbre vampire

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DRACULA : un vampire culte revisité revient au théâtre Apollo dans une version totalement déjantée. Entre humour absurde, comédie physique et ambiance gothique revisitée, cette parodie théâtrale promet des éclats de rire et quelques frissons.

Une parodie gothique complètement folle

Avec Dracula, la parodie hilarante et terrifiante !, le célèbre vampire abandonne son image classique pour devenir le héros d’une comédie complètement débridée.

L’histoire suit Jonathan Harker, agent immobilier anglais envoyé en Transylvanie pour finaliser plusieurs ventes à Londres. Sur place, il découvre un comte Dracula aussi extravagant qu’imprévisible. Fatigué de son château lugubre, le vampire décide alors de s’installer en Angleterre… avec l’intention de bouleverser la vie de Lucy, Mina et Jonathan lui-même.

Face au chaos provoqué par Dracula, une équipe improbable menée par le Dr Van Helsing se lance dans une chasse aux créatures surnaturelles totalement délirante.

Six comédien·nes pour une avalanche de personnages

La force du spectacle repose aussi sur son rythme effréné. Les six interprètes incarnent pas moins de 18 personnages dans une mise en scène énergique et inventive.

Entre humour visuel, références pop culture et situations absurdes, la pièce mélange les styles et les époques avec une vraie efficacité comique. Le résultat est explosif : un Dracula moderne, irrévérencieux et franchement jubilatoire.

Présentée pour la première fois en France, cette adaptation signée Gordon Greenberg et Steve Rosen revisite avec malice le roman culte de Bram Stoker.

Une comédie théâtrale festive et décalée

Portée par une mise en scène inventive et rythmée de Gaspard Legendre, Dracula, la parodie hilarante et terrifiante ! assume pleinement son humour décalé et son goût du second degré. Sur scène, Caroline Aïn, Robin Ganacheau, Cyril Guillou, Naig Ledaim-Olivier, Aurélien Mallard et Valentin Nerdenne enchaînent les personnages avec une énergie communicative et un vrai sens du comique. Adaptée par Gordon Greenberg et Steve Rosen, cette version française mêle références contemporaines, ambiance gothique et situations absurdes dans un joyeux chaos parfaitement maîtrisé. La musique originale de Christian Auer et les chorégraphies de Clément Wohrer viennent compléter cette relecture drôle et moderne du célèbre vampire, pensée avant tout pour divertir, surprendre et faire rire le public.

Infos pratiques

Les 22 et 23 juin 2026 puis à partir du 21 septembre 2026 à 19h30, 21h00 et 21h30

Apollo Théâtre – 18 Rue du Faubourg du Temple, 75011 Paris

Tarifs à partir de 25€

🧛 Attention… les places disparaissent vite dans les ténèbres…

🩸 Réserver

🧛 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir DRACULA ? DRACULA transforme le célèbre vampire en héros d’une comédie complètement déjantée. Le spectacle assume son humour absurde, ses références pop culture et son énergie débordante. Résultat : une parodie théâtrale qui enchaîne les rires dans une ambiance gothique totalement revisitée. ✨ Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, sans hésiter pour les amateurs de comédies décalées. Le spectacle détourne intelligemment les codes du mythe de Dracula avec une mise en scène inventive et beaucoup d’autodérision. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Pour les fans d’humour absurde, de théâtre moderne et de parodies pop culture. Une excellente idée de sortie entre amis ou pour une soirée théâtre légère et festive. ⏳ Durée / rythme Le rythme est soutenu du début à la fin. Les scènes s’enchaînent rapidement avec de nombreux changements de personnages et des gags visuels efficaces. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

• Humour moderne et efficace

• Excellente énergie de troupe

• Mise en scène inventive

• Références pop culture bien intégrées

• Ambiance gothique revisitée avec humour Points faibles :

• Humour parfois très absurde

• Quelques références modernes peuvent moins parler à certains spectateurs 🎯 Verdict clair DRACULA est une parodie théâtrale drôle, rythmée et totalement assumée. Un spectacle festif qui revisite le célèbre vampire avec beaucoup d’humour et une vraie générosité scénique. Idéal pour passer une soirée légère et pleine de rires.

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