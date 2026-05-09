Zucchero en tournée France 2026

Zucchero repart en tournée française du 23 mai au 24 juin 2026 avec plusieurs dates très attendues, dont un passage exceptionnel à l’Adidas Arena de Paris le 27 mai 2026 accompagné de Marie Sarah en première partie.

Zucchero – une tournée événement en 2026

Après plus de quarante ans de carrière, Zucchero continue de faire vibrer les scènes du monde entier. Le célèbre chanteur italien, connu pour ses titres cultes comme Senza Una Donna, Il Volo ou encore Baila Morena, annonce une grande tournée française au printemps 2026.

Avec plus de 60 millions d’albums vendus, l’artiste s’est imposé comme une figure incontournable de la scène internationale. Sa voix unique et son mélange de rock, blues et pop italienne séduisent plusieurs générations de fans.

Le public français pourra retrouver Zucchero dans plusieurs grandes villes dès le 23 mai 2026, avec notamment une date très attendue à l’Adidas Arena de Paris le 27 mai à 20h. La chanteuse Marie Sarah assurera la première partie de cette soirée parisienne.

Une carrière internationale jalonnée de collaborations prestigieuses

Au fil des décennies, Zucchero a largement dépassé les frontières italiennes. L’artiste a partagé la scène et enregistré avec des légendes de la musique internationale.

Parmi elles : Bryan Adams, Johnny Hallyday, Tom Jones, Sting, Bono, Ray Charles ou encore Jeff Beck.

Une ouverture musicale qui explique le succès mondial du chanteur italien et l’attachement du public français.

Une tournée française très attendue au printemps 2026

La tournée traversera plusieurs grandes villes françaises pendant plus d’un mois. Chaque concert promet une ambiance chaleureuse, entre émotion, énergie rock et grands classiques repris en chœur par le public.

Les dates de la tournée Zucchero 2026

Le 23 mai 2026 à Lyon à la LDLC Arena

Le 25 mai 2026 à Nantes au Zénith Nantes Métropole

Le 27 mai 2026 à Paris à la Adidas Arena à 20h

Le 31 mai 2026 à Nancy au Zénith de Nancy

Le 23 juin 2026 à Nice au Palais Nikaïa

Le 24 juin 2026 à Aix-en-Provence à la Arena du Pays d’Aix

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Cette tournée est présentée par Gérard Drouot Productions