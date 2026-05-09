Les seigneurs mages – Tome 1 – Ed. Vents d’ouest

Les seigneurs mages est une nouvelle série jeunesse, des éditions Vents d’ouest, qui débute avec ce premier tome, paru en avril 2026. Une bande dessinée de Juliette Fournier et Greg Maunny bien menée et prometteuse. Un univers medieval fantasy qui présente deux enfants, sur le domaine de Dante-Pierre, qui voient des mages arrivés pour prendre la succession…

Devant un étrange bâtiment, des enfants se posent des questions. Ils se demandent qui sera le prochain seigneur mage à régner sur leurs terres. Ils devraient choisir un successeur, mais il paraîtrait aussi que les seigneurs mages font un peu ce qu’ils veulent… Niméa affirme qu’elle aimerait bien devenir dame mage. Ainsi, elle pourrait régner sur tout le domaine et, avec sa magie, elle transformerait tous ses habits en magnifiques robes incrustées de rubis et de diamants ! Alors que les enfants rigolent, Kain arrive et demande à Niméa pourquoi elle veut devenir une ordure de mage. Une autre enfant répond qu’ils ont le droit de rêver… Kain demande s’ils savent au moins à quoi ressemble leur seigneur mage, s’ils ont vu son visage. Kain rabaisse les seigneurs mages, il semble avoir une haine pour eux. Une enfant tente de relativiser et d’expliquer que l’apparence ne compte pas.

Ce premier tome pose les bases et propose une entrée en matière solide, portée par un univers de fantasy construit autour d’une domination exercée par une caste de mages. Cette société inégalitaire repose sur une tension permanente entre protection et contrôle, notamment grâce à l’acier écarlate, ressource essentielle face aux attaques des Odiums. Les trajectoires opposées de Kain et de Niméa nourrissent efficacement le récit, grâce à une rivalité idéologique qui apporte profondeur et rythme à l’aventure. Malgré cela, les deux personnages sont très proches, comme frère et sœur. Le déséquilibre politique, accentué par la mort du puissant Yalnus, installe des enjeux de pouvoir convaincants et une intrigue capable d’évoluer vers des thèmes plus sombres. Les scènes d’action s’enchaînent avec fluidité, tandis que les dialogues soutiennent une progression narrative claire. Le dessin dynamique de Greg Mauny, inspiré du manga, renforce l’immersion grâce à des couleurs vives et un bestiaire marquant.

Les seigneurs mages est une nouvelle série jeunesse fantastique qui débute avec ce premier tome, des éditions Vents d’ouest. Un album qui pose des bases solides et intéressantes, suggérant une suite épique et mouvementée pour ce medieval fantasy.

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