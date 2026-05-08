L’invisible – Ed. Ankama

L’invisible, de Rubén del Rincón, est un récit complet, paru aux éditions Ankama, fin mars 2026. Un récit intéressant mêlant souvenirs, histoire, mémoires, vengeance, vieillissement, histoire… Ainsi l’on suit Valérie, française de 60 ans, rescapée d’une fusillade à Kiev, en état de choc, elle revit des bribes de son passé.

Deux unités se mettent en place, au centre de Kiev, il est 22h23. La deuxième unité demande un point sur la situation. Les autres ont l’ordre d’attendre. L’unité un affirme que tout est sous contrôle, la voie est libre. Les autres finissent par rentrer, ils demandent de leur laisser un passage, afin d’évacuer les civils. Alors que les hommes d’élites pénètrent dans les lieux, tentent de prendre en charge des rescapés et demandent d’envoyer des secours. Il y a plusieurs blessés et la zone est maintenant sécurisée. Une personne demande ce qui s’est passé ici, car c’est un vrai champ de bataille… Peu de temps après, dehors, des journalistes tentent de reprendre les faits. Il y a eu une fusillade qui a éclaté dans un bâtiment emblématique du centre-ville de Kiev. Ils ignorent encore les détails… Dans une ambulance, une vieille femme reste sous le choc.

La bande dessinée propose un thriller historique captivant centré sur Valérie Duvant, femme de soixante ans que la société ne remarque plus. Elle débute au cœur d’une scène de chaos dans un bâtiment de Kiev, où une fusillade mystérieuse laisse entrevoir l’action d’une force insaisissable. Sous le choc, elle remonte ensuite le fil du passé, du Nicaragua révolutionnaire à l’Europe contemporaine, pour dévoiler un parcours marqué par l’engagement, la perte et le désir de justice. L’album explore avec finesse la notion d’invisibilité sociale, transformée ici en véritable atout narratif et stratégique. Le récit mêle habilement action, mémoire et réflexion, tout en offrant une héroïne singulière, forte et profondément humaine. Le dessin de Rubén del Rincón se distingue par son énergie et son expressivité, renforçant l’immersion. L’ensemble compose une œuvre originale, dense et marquante, portée par une narration maîtrisée et un souffle romanesque puissant.

L’invisible est un album surprenant et captivant des éditions Ankama. Un récit bien mené qui mêle mémoire, famille, action et histoire. En retraçant le parcours de l’héroïne, femme de soixante ans qui semble ne pas exister, une femme forte, déterminée marquée par l’engagement et l’injustice.

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