Ce que les coquelicots doivent aux pissenlits – Ed. Hauteville

Ce que les coquelicots doivent aux pissenlits est un roman de Rosie Storey, paru aux éditions Hauteville, en avril 2026. Un récit touchant et nostalgique, sur le deuil, la renaissance, le mensonge et l’amour, offrant une romance originale, surprenante, divertissante, sincère…

Début de l’histoire :

Un homme lance un compliment depuis sa voiture en roulant lentement à côté de Poppy. La jeune femme rentre chez elle dans un quartier résidentiel. L’ambiance en pleine journée, entre maisons soignées et bureaux occupés, éloigne toute impression de danger immédiat, même si une inquiétude fugace traverse l’esprit de Poppy. Naturellement réservée et marquée par l’ombre d’une sœur plus extravertie, elle a grandi dans la discrétion et l’effacement. Depuis la disparition de celle-ci, une forme de courage nouveau s’impose peu à peu. Elle finit par s’arrêter et se retourner vers la voiture, intriguée par l’attitude de l’homme au costume gris. Celui-ci, au comportement banal, entretient une situation ambiguë sur le trottoir. Poppy quitte le trottoir pour répondre, hésitante entre politesse et méfiance. En s’approchant, elle découvre un détail inattendu et gênant qui change immédiatement la perception de la scène. Il fait basculer l’échange dans un malaise inattendu et déroutant.

Avis et descriptif :

Le roman explore avec finesse le deuil, la sororité et la reconstruction à travers une narration sensible et nuancée. Il met en lumière le contraste entre Poppy, discrète et effacée, et Dandelion, sœur flamboyante dont la présence continue d’irradier malgré la disparition. L’intrigue repose sur une idée originale, portée par une rencontre née d’un mensonge. En effet, Poppy endosse l’identité de sa sœur pour dialoguer avec Jake, homme lui aussi marqué par des blessures profondes. Le récit alterne entre humour, nostalgie et émotion, offrant une galerie de sentiments justes et souvent poignants. L’écriture souligne la complexité des liens familiaux et amoureux, tout en interrogeant la place du mensonge dans la quête de soi. L’ensemble séduit par une atmosphère à la fois douce et mélancolique. Malgré quelques légères maladresses de ton, le récit propose une lecture touchante, sincère et profondément humaine.

Ce que les coquelicots doivent aux pissenlits est un roman des éditions Hauteville, qui explore avec sensibilité le deuil, la sororité et la reconstruction. L’intrigue originale repose sur un mensonge, lorsque Poppy adopte l’identité de sa sœur pour rencontrer Jake, donnant naissance à une relation complexe et chargée d’émotions. Le récit, mêlant humour et mélancolie, offre une lecture touchante et sincère.

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