L’apprenti Sherlock – Tome 1 – Ed. Hachette romans

L’apprenti Sherlock est une nouvelle série de romans jeunesse, des éditions Hachette romans, qui débute avec ce premier tome, L’affaire du tableau volé. Une enquête plaisante à suivre, présentant Chung Li, fan de Sherlock Holmes, qui aime ouvrir l’œil et remarquer les détails, les indices…

Les gouttes de sueur perlant sur le visage du jeune homme constituaient un indice évident. Sa respiration calme excluait tout effort physique, tandis que l’air frais de la climatisation faisait frissonner les bras de Chung Li. Après s’être lavé les mains, celui-ci remit ses cheveux noirs en arrière et remarqua son teint pâle, conséquence logique des douze heures de vol entre Pékin et Londres. Du coin de l’œil, Chung Li observa l’inconnu. Plus âgé d’une dizaine d’années, plus petit aussi, l’homme portait une barbe, un short cargo noir et un tee-shirt gris usé. Une étiquette d’aéroport indiquait « LHR » et « JFK » sur son sac militaire, au nom de « N. Evans ». Un tatouage représentant les Adelaide Crows ornait son biceps gauche. Chung Li en déduisit que l’homme venait d’Australie, avait transité par New York avant d’atterrir à Londres, et voyageait probablement seul.

Le roman jeunesse propose une enquête captivante portée par une atmosphère londonienne pleine de mystère et de références à l’univers du célèbre détective. Le jeune Chung Li, passionné par Sherlock Holmes, quitte Pékin pour rejoindre Londres avec sa famille et découvre rapidement qu’un étrange cambriolage entoure la disparition d’un tableau précieux appartenant à son grand-père. L’intrigue se construit avec fluidité grâce à des indices disséminés au fil des pages, des rebondissements efficaces et une enquête rythmée qui maintient constamment l’attention. La complicité entre Chung et Ronnie apporte également une dimension chaleureuse au récit, tandis que le chat Mycroft ajoute une touche originale à l’aventure. Les thèmes de l’amitié, du collège, de la confiance et des relations familiales enrichissent l’histoire sans jamais détourner l’attention de l’enquête principale. La lecture accessible et dynamique séduira parfaitement les jeunes lecteurs amateurs d’énigmes et d’aventures policières.

L’affaire du tableau volé est le premier tome de la série jeunesse L’apprenti Sherlock, des éditions Hachette romans. Un récit fluide et accessible qui propose de suivre Chung Li, jeune collégien, qui veut faire la lumière sur une mystérieuse disparition qui a lieu dans sa propre maison !

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