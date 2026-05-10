Festival Off d’Avignon 2026 : ACE & CO dévoile 32 spectacles entre créations, succès parisiens et expériences inédites

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Festival Off d’Avignon 2026 : avec 32 spectacles à l’affiche, dont 18 créations originales et 14 reprises déjà saluées à Paris et en tournée, ACE & CO s’impose cette année encore comme l’un des programmateurs les plus actifs et éclectiques du Off. Théâtre contemporain, spectacles musicaux, magie, poésie, humour ou créations immersives… la programmation promet un été riche en émotions à Avignon.

ACE & CO muscle le Festival Off d’Avignon avec une programmation ambitieuse et éclectique

À Avignon, l’été s’annonce particulièrement intense du côté d’ACE & CO.

La structure artistique accompagne cette année pas moins de 32 spectacles dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2026. Une sélection foisonnante mêlant créations inédites, spectacles engagés, classiques revisités et succès déjà remarqués à Paris ou en tournée.

Parmi ces 32 propositions artistiques, le public découvrira :

18 créations originales

14 spectacles repris après un beau parcours parisien ou festivalier

6 classiques revisités

10 spectacles musicaux ou de théâtre musical

2 créations autour de la poésie

10 spectacles ancrés dans les enjeux de notre société contemporaine

Sans oublier plusieurs propositions atypiques qui attirent déjà la curiosité des festivaliers.

Une programmation qui ose l’originalité au Festival Off d’Avignon

ACE & CO mise cette année sur des expériences scéniques fortes et accessibles à tous les publics.

Le public pourra notamment découvrir :

L’Effet Papillon , un spectacle de mentalisme qui casse les codes traditionnels du genre

, un spectacle de mentalisme qui casse les codes traditionnels du genre Cube , une création mêlant magie et effets spéciaux portée par les demi-finalistes d’Incroyable Talent

, une création mêlant magie et effets spéciaux portée par les demi-finalistes d’Incroyable Talent Crystal Clear , une expérience pensée pour les spectateurs voyants, non-voyants et malvoyants

, une expérience pensée pour les spectateurs voyants, non-voyants et malvoyants Un spectacle spécialement dédié au jeune public

Cette volonté de diversité artistique se retrouve également dans les théâtres partenaires soutenus par ACE & CO.

Plusieurs théâtres emblématiques accompagnés par ACE & CO

Cette saison, ACE & CO défend aussi la programmation de plusieurs lieux importants du Off :

Oriflamme Théâtre

Girasole Théâtre

Théâtre la Carreterie récemment inauguré

récemment inauguré Théâtre 3S

Autre temps fort annoncé : plusieurs spectacles seront présentés en avant-première entre Paris et Avignon.

C’est notamment le cas de :

93 à la Folie Théâtre

à la Folie Théâtre Douze à la Comédie Saint-Michel

à la Comédie Saint-Michel Peines Perdues au Café de la Gare

au Café de la Gare Le Circuit Ordinaire au Théâtre du Girasole

au Théâtre du Girasole Felicità à l’Episcène Théâtre

à l’Episcène Théâtre Mécanique d’une famille à l’Oriflamme Théâtre

Une manière pour la compagnie de créer des passerelles entre la scène parisienne et l’effervescence avignonnaise.

Une édition 2026 placée sous le signe de la création et de l’émotion

Avec cette programmation dense et plurielle, ACE & CO confirme sa volonté de défendre un théâtre vivant, populaire et audacieux.

Le Festival Off d’Avignon 2026 promet ainsi des spectacles capables de faire rire, réfléchir, chanter, rêver… et parfois même tout cela à la fois.

Les amateurs de théâtre contemporain comme les familles ou les curieux devraient largement trouver leur bonheur dans cette sélection particulièrement variée.

Festival Off d’Avignon 2026

📍 Festival Off d’Avignon 2026

📅 Tout au long du mois de juillet 2026

🎭 32 spectacles accompagnés par ACE & CO

🏛️ Lieux : Oriflamme Théâtre, Girasole Théâtre, Théâtre la Carreterie, Théâtre 3S

🎟️ Réservations directement auprès des théâtres et billetteries officielles du Off

👨‍👩‍👧‍👦 Programmation accessible à différents publics : théâtre contemporain, musical, famille, magie, poésie, créations immersives

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir les spectacles ACE & CO au Festival Off d’Avignon ? ACE & CO arrive cette année au Festival Off d’Avignon avec une programmation impressionnante.

Le gros point fort ? La variété. On passe du théâtre contemporain aux spectacles musicaux, de la poésie à la magie, sans oublier des créations immersives et accessibles à tous les publics.

L’ensemble donne une vraie sensation de festival vivant et curieux. On sent une envie de proposer des spectacles qui racontent notre époque tout en restant accessibles et divertissants. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Pour les amateurs de théâtre contemporain, les festivaliers qui aiment découvrir de nouvelles créations, mais aussi les familles et les spectateurs curieux qui veulent sortir des propositions classiques du Off. ⏳ Durée / rythme Le rythme s’annonce très dynamique avec des formats variés selon les spectacles. La programmation alterne créations intimistes, spectacles musicaux et propositions plus immersives. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

• Une programmation extrêmement variée

• Beaucoup de créations originales

• Des spectacles déjà remarqués à Paris

• Une vraie ouverture à tous les publics

• Des propositions artistiques modernes et accessibles Points faibles :

• Une offre très dense : il faudra choisir

• Certains spectacles risquent d’afficher complet rapidement 🎯 Verdict clair Oui, clairement. ACE & CO fait partie des programmations à suivre cette année au Festival Off d’Avignon.

La sélection mélange spectacles populaires, créations ambitieuses et expériences originales avec une vraie cohérence artistique.

Un bon plan pour découvrir plusieurs univers en un seul parcours de festivalier.

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