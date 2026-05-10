Le voyage de Misha, entre deux mondes perdus – Ed. Delcourt

Le voyage de Misha, entre deux mondes perdus est un récit complet, d’Askel Aden, paru aux éditions Delcourt, en avril 2026. Un album touchant, de la collection Waves, qui présente un voyage fantastique et hostile, pour une mère et son enfant, abordant transidentité, abandon parental, pardon et deuil.

Sur un muret, Misha regarde ses cartes. C’est l’heure d’y aller, iel est appelé-e. La tête basse, Misha rejoint sa famille, près d’une voiture. Sa mère lui demande si iel est prêt-e. Sa tante tend ses bras pour le-la cajoler. Elle lui demande de lui écrire tous les jours pour me raconter leurs aventures. Sa tante lui rappelle, plus secrètement, de la tenir informée pour la lettre. Elle tente de rassurer Misha en affirmant qu’iel va tellement s’amuser qu’iel oubliera sa vieille tante ! Son cousin et sa cousine lui disent au revoir eux aussi, à leur façon, ainsi que son oncle. La mère demande si iel a fini, car elle aimerait partir aujourd’hui ! Misha finit par rentrer dans la voiture, le visage grave. Dehors, tout le monde tend la main pour dire au revoir. Dans la voiture, Audrey explique qu’elle aimait bien les boucles que Misha avait avant…

Le roman graphique mêle récit intime et aventure fantastique dans une atmosphère à la fois sensible et inquiétante. Les premières pages installent une relation familiale fragile entre Misha et Audrey, marquée par les maladresses, les non-dits et les blessures liées à la non-binarité. Le road-trip bascule rapidement dans un univers parallèle peuplé d’esprits mystérieux, de créatures hostiles et de paysages fascinants rappelant parfois l’univers de Miyazaki. Les dialogues restent simples, percutants et accessibles, tout en portant des thèmes profonds autour de l’identité, du genre, de la culpabilité et de la reconstruction des liens familiaux. Les deux personnages vont devoir errer, apprendre à se connaître et se faire confiance… Les illustrations renforcent constamment les émotions grâce à des couleurs chaudes et évolutives accompagnant chaque étape du voyage. Les personnages gagnent progressivement en humanité au fil des rencontres et des épreuves. La bande dessinée offre une lecture touchante, poétique et visuellement marquante.

Le voyage de Misha, entre deux mondes perdus est un roman graphique touchant et fantastique, des éditions Delcourt. Un album qui présente deux êtres fragiles, perdus, en quête d’identité, de reconnaissance, de pardon, dans un monde curieux et hostile.

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