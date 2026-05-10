Les racontages de M’sieu Perrault – Cahiers d’été

Cahiers d’été est le quatrième et dernier tome de la série jeunesse Les racontages de M’sieu Perrault, des éditions Dargaud. Une bande dessinée de Pog et Stéphanie Léon, parue en avril 2026, qui propose de suivre les saisons et de découvrir la fin d’année des élèves de l’école Belle-Épine.

L’année scolaire touche à sa fin, et le maître avait réussi à la traverser sans hériter du moindre surnom de la part de ses élèves. Du moins, il le pensait jusque-là ! En effet, les petits chenapans avaient repéré la manie de leur maître à se gratter la barbe lorsqu’il réfléchissait. Mais M’sieu Perrault n’a jamais su lequel de ses élèves avait eu l’idée. Tous étaient de mèche, certains vérifiaient son arrivée, d’autres passaient le message, tandis que l’un d’eux passait un liquide bleu sur le chiffon du tableau. Lorsque le maître arriva dans la classe, tous les élèves étaient sagement assis à leur place. Le maître effaça le tableau, pour faire place aux mathématiques. Ayant pris le chiffon, il se frotta alors la barbe qui devint bleue ! Il gagna son surnom suite à cette opération délicate et réussie. Les enfants riaient sans que le maître ne sache pourquoi…

Ce quatrième tome clôt avec douceur la série jeunesse inspirée des grands contes classiques. Les vacances d’été réunissent une nouvelle fois les élèves de la classe de M’sieu Perrault dans une aventure mêlant imaginaire, amitié et découvertes. Les références aux récits célèbres restent nombreuses, entre Pinocchio, le Petit Chaperon rouge ou encore Peter Pan, dont l’univers vient enrichir cette conclusion pleine de fantaisie. Les rencontres avec Clochette, le capitaine Crochet et les enfants perdus apportent une dimension rêveuse et dépaysante au récit. Les illustrations aux couleurs pastel créent une ambiance chaleureuse, tendre et réconfortante, parfaitement adaptée au ton poétique de l’histoire. Les thèmes de la tolérance, de la solidarité et des liens familiaux traversent l’ensemble avec beaucoup de bienveillance. Il y a aussi et toujours les souvenirs douleureux de la guerre de M’sieu Perrault. L’album offre ainsi une lecture agréable, touchante et accessible aux jeunes lecteurs comme aux adultes nostalgiques.

Cahiers d’été est le quatrième et dernier tome de la série jeunesse Les racontages de M’sieu Perrault, des éditions Dargaud. Une bande dessinée qui vient rendre hommage aux contes classiques, entre amitié, découvertes, apprentissages, joies, mais aussi dure réalité. Une série joyeuse, moderne et plaisante à découvrir et redécouvrir, aux personnages attachants et amusants.

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