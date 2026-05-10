Ann Bonny, la louve des Caraïbes – Livre 2

Le diptyque Ann Bonny la louve des Caraïbes se conclut avec ce Livre 2, paru aux éditions Glénat, en avril 2026. Un roman graphique, de Franck Bonnet, qui présente l’histoire vraie de la plus grande femme pirate. Une fresque maritime épique et ambitieuse, bien documentée, entre passions, dangers et affrontements sanglants.

Les premières semaines suivant la fuite de Nassau transforment la mer en véritable patrie pour Ann et John. Grâce à la rapidité du William, le navire devient insaisissable et forge rapidement une réputation redoutée entre Saint-Domingue, les Caïcos, Maracaïbo et Porto Rico. Après plusieurs rapines en mer des Caraïbes, un imposant bâtiment croisé près de Sainte-Alouzie attire leur attention. La victoire contre ce navire transportant des nobles d’Aquitaine leur offre un butin exceptionnel. Il y a des pièces d’or et d’argent, tonnelets de rhum, outres de vin, nécessaires médicaux et précieux remèdes. Un service de porcelaine raffiné ainsi que des malles remplies de vêtements élégants et d’étoffes luxueuses complètent cette prise remarquable. Soucieux de leur apparence et de leur prestige, Ann et John accordent une grande importance à ces richesses. La cargaison restante est abandonnée aux nobles, tandis que l’équipage célèbre joyeusement la répartition du trésor.

Ce second tome conclut avec intensité le destin d’une héroïne rebelle et déterminée. Les affrontements maritimes, les pillages et les poursuites menées dans les Caraïbes rythment un récit d’aventure où le danger reste constant. Les menaces venues du gouverneur Rogers, les rivalités entre pirates et les trahisons renforcent la tension tout au long de l’album. Les relations humaines occupent également une place importante. Il y a l’arrivée de Mary Read, figure marquante dont la présence bouleverse l’équilibre de l’équipage. Les personnages affichent un fort tempérament et incarnent une quête de liberté face aux règles imposées par leur époque. Les dessins détaillés mettent admirablement en valeur les vieux gréements, les batailles navales et les paysages marins. Les couleurs lumineuses apportent une véritable chaleur aux planches. La bande dessinée extrêmement documentée offre une conclusion captivante, violente et profondément romanesque à cette fresque de piraterie.

Ann Bonny, la louve des Caraïbes est un diptyque ambitieux et réussi des éditions Glénat, qui se conclut avec ce Livre 2. Un album riche, dense qui offre une aventure épique et fascinante. Il invite à suivre la plus grande femme pirate, entre liberté, passion, dangers et affrontements.

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