Ce qui séduit – Ed. Bayard Graphic’

Ce qui séduit est un roman graphique de Juliette Boutant, paru aux éditions Bayard Graphic’, en mai 2026. Une autofiction dans laquelle l’autrice raconte avec justesse et humour ce qui la séduit chez les garçons qu’elle rencontre via des applications. Une bande dessinée qui invite à la réflexion sur les nouveaux codes amoureux, à travers des histoires et rencontres.

Juliette vient de s’inscrire sur une application de rencontre. Elle y met quelques photos, même si ce ne sont pas ses préférées, son âge, ce qu’elle aime et ce qu’elle n’aime pas, ainsi que son travail. Elle se sent prête à aller voir les autres profils, et surtout ceux qui peuvent lui plaire. C’est un dédale qui s’ouvre devant elle ! Elle n’avait pas réalisé avant cela à quel point ils étaient si nombreux à errer dans ces couloirs. Juliette imagine alors que plus il y a du monde, plus il y a de choix ! Elle commence sa recherche et tombe sur plusieurs garçons qui ne lui plaisent pas du tout. Au bout d’un moment, elle se demande si elle est difficile… Elle finit par remarquer le profil d’Alban. Elle demande à lui parler, mais il refuse. Juliette ne se décourage pas et va voir un autre profil…

Le roman graphique explore avec finesse les mécanismes de la séduction moderne à travers le parcours sentimental d’une jeune femme plongée dans l’univers des applications de rencontre. Entre humour mordant, situations absurdes et confidences touchantes, l’ouvrage dresse un portrait sincère des relations amoureuses contemporaines, marquées par les faux-semblants, les comportements toxiques et la quête permanente d’attention. Le récit séduit grâce à une écriture lucide, capable d’aborder des thèmes difficiles sans lourdeur ni morale excessive. Les dialogues dynamiques, les métaphores visuelles et les couleurs éclatantes renforcent l’énergie du récit tout en soulignant la solitude cachée derrière certains échanges virtuels. L’autrice propose également une réflexion féministe pertinente sur les attentes imposées aux femmes, la dépendance affective et les illusions entretenues par les réseaux sociaux. La bande dessinée captivante mêle émotion, ironie et réalisme avec beaucoup d’intelligence. Le rythme fluide et l’authenticité des émotions rendent finalement la lecture particulièrement marquante et actuelle.

Ce qui séduit est un roman graphique intéressant et touchant, des éditions Bayard Graphic’. Un album riche et lucide qui invite à découvrir les nouveaux codes amoureux, à travers le parcours de l’autrice dans une application de rencontre. Une réflexion féministe face aux attentes, demandes grotesques, situations improbables…

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