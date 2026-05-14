Nina et les abeilles – Ed. Glénat jeunesse

Nina et les abeilles est un album jeunesse de Nicola Killen, paru aux éditions Glénat jeunesse, en avril 2026. Une nouvelle histoire pour l’héroïne qui va explorer son jardin et suivre une abeille jusque dans un jardin magique et merveilleux, peuplé de petites bêtes.

Nina était assise sur son fauteuil, en train de regarder son album préféré sur les insectes. Elle aimait en apprendre un peu plus sur les petites bêtes et leurs activités. Mais un bourdonnement l’a sorti de sa lecture. Cela semblait venir du jardin. La petite fille bondit de son fauteuil et pour courir jusqu’à la porte d’entrée. Elle repéra rapidement une petite abeille qui bourdonnait. Le jardin ne semblait pas avoir assez de fleurs pour la petite abeille qui ne pouvait pas butiner. L’abeille vola alors par-dessus la clôture pour s’en aller. Nina, surprise, alla chercher son vélo et se lança à la poursuite de la petite bête. En pédalant à toute allure, Nina demandait en criant de l’attendre… Sur le chemin, l’abeille fut rejointe par une multitude d’autres insectes et oiseaux, filant tous dans la même direction !

Nina entraîne de nouveau les jeunes lecteurs dans une nouvelle aventure fabuleuse. Alors qu’elle entend une abeille bourdonner devant sa fenêtre, elle part à sa suite, pour découvrir un lieu magnifique. L’endroit est si charmant et poétique, pour toutes ces petites bêtes, que Nina veut y retourner le lendemain. Malheureusement, le lieu reste introuvable. Mais l’abeille suggère quelque chose à la petite fille, qui comprend rapidement. Son jardin va devenir un lieu tout aussi charmant pour les petites bêtes ! La lecture est plaisante et douce, avec un texte simple et poétique. Il vient sensibiliser les enfants à la découverte de leur jardin et à l’observation des petites bêtes. L’histoire onirique est touchante et sensible, accompagnée de belles illustrations, avec dorures notamment. Des ouvertures dans les pages offrent une dynamique particulière, et un brin de fantaisie à la lecture.

Nina et les abeilles est un bel album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse, qui offre une nouvelle douce aventure à la petite héroïne. Une histoire onirique, présentant l’univers charmant et délicat du jardin fleuri et de toutes ces petites bêtes qui s’affairent et vivent paisiblement.

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